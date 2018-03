¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

05 de marzo de 1993, hace 25 años

SE PUSO EN MARCHA EL SEGUNDO GRUPO DE APOYO

Aunque sólo se logró reunir US$ 230 de los US$ 410 millones requeridos, eso no será un obstáculo para que el FMI apruebe la Carta de Intención.



05 de marzo de 1998, hace 20 años

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOLO FUE 0.2% EN ENERO

Los sectores que tuvieron una caída fueron la pesca, industria, agro y comercio. Las actividades que registraron crecimiento fueron electricidad, construcción y minería.



05 de marzo del 2003, hace 15 años

GOBIERNO PLANTEARA CAMBIOS A LEY DE PUERTOS

A sólo tres días de haber sido promulgada, el ministro de Transportes anunció que se buscará definir función de Autoridad Portuaria Nacional y no permitir el internamiento temporal.



05 de marzo del 2008, hace 10 años

REGIONES DEL NORTE INVIRTIERON MÁS QUE LAS DEL SUR EN ENERO

La inversión pública en el norte fue casi tres veces la del sur. Lambayeque ejecutó el mayor monto de obras y Moquegua utilizó en mayor medida el canon. Una de las continuas preocupaciones es la marcha de la ejecución de las obras públicas. Un informe del MEF da cuenta de que en enero la inversión de los gobiernos regionales registró un crecimiento de 8.9%, y fue financiada principalmente por los llamados "recursos ordinarios". En tanto, la inversión del Gobierno Central aumentó 20.1%, destacando las obras realizadas en el agro.