¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

04 de marzo de 1993, hace 25 años

DEUDAS CON LAS ADUANAS PODRAN SER FRACCIONADAS

Beneficio Especial de Regularización Tributaria fue extendido a los derechos cobrados por la Sunad.



04 de marzo de 1998, hace 20 años

FUJIMORI DESCARTA OTORGAR EXONERACIONES POR EL NIÑO

El jefe de Estado ratificó que sólo se brindarán facilidades tributarias a los damnificados, los cuales durante algunos meses no pagarán ningún impuesto.



04 de marzo del 2003, hace 15 años

RECAUDACION FISCAL REPUNTO, CRECE 26.4% EN FEBRERO

Nivel es el más elevado desde hace 67 meses. ISC a los combustibles aumentó 28.3%, pese a una menor recaudación de S/. 17 mlls. en última semana de dicho mes.



04 de marzo del 2008, hace 10 años

CONGRESO CONVOCA A CARRANZA POR LA INFLACIÓN DE FEBRERO

En el Gobierno siguen considerando que el repunte de precios es por las alzas en los alimentos. El Poder Ejecutivo confía en que será temporal el rebrote inflacionario que se observa. Remarca que si se descuenta el aumento de los alimentos, la inflación en febrero hubiera sido de 0.04%. Sin embargo, los analistas advierten que los factores considerados como temporales pueden modificar las expectativas de los agentes económicos. La Comisión de Economía ha citado para mañana al ministro de Economía a fin de que dé a conocer si tiene previstas medidas para amortiguar el alza de precios.