¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

28 de febrero de 1998, hace 20 años

INFLACION DE FEBRERO SERIA 1.3%

Calificadas fuentes del equipo económico manifestaron que inversión total crecería 6.5% este año.

Estimaron que el tipo de cambio sería S/ 2.95 al cierre de 1998.



28 de febrero del 2003, hace 15 años

TOLEDO: NO BAJAREMOS IMPUESTOS NI DAREMOS MEDIDAS POPULISTAS

Afirmó que no le gusta que se incrementen los precios de los combustibles, pero no permitirá que haya déficit fiscal.



28 de febrero del 2008, hace 10 años

LLUVIAS HABRÍAN OCASIONADO SALTO EN INFLACIÓN DE FEBRERO

El Banco Central de Reserva espera que impacto sea temporal y se revierta en los próximos meses. Las intensas lluvias que afectan al país tendrán repercusión no solo en cuanto a viviendas y enseres perdidos por los pobladores, sino también en la inflación de febrero.



28 de febrero del 2013, hace 5 años

MAYORÍA SE IRÁ AL NUEVO SISTEMA DE COMISIÓN DE AFP

Hasta ahora 105 mil de 5 millones de afiliados han decidido quedarse en el antiguo sistema. Todo indica que la mayoría de afiliados del Sistema Privado de Pensiones optará pasarse a la comisión mixta. Unas ocho mil personas por día en promedio están haciendo los trámites para quedarse en la antigua comisión.