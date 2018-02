¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

18 de febrero de 1993, hace 25 años

SE CONDONARAN DEUDAS DE BANCOS MINERO E INDUSTRIAL

Presidente Fujimori anunció que se trata de préstamos inferiores a los US$ 5,000.

También anunció que volverá a crearse el Banco de Fomento Nacional



18 de febrero de 1998, hace 20 años

GOBIERNO BUSCA MANTENER DINAMISMO DE EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

Ricardo Márquez indicó que para ese fin Prompex coordina medidas con los ministerios de Economía, Industria, Agricultura y Relaciones Exteriores.



18 de febrero del 2003, hace 15 años

TOLEDO FRENA MAYOR ALZA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES

Para evitar que se afecten salarios de trabajadores, afirmó. Gobierno evalúa crear fondo de contingencia para enfrentar aumentos. Costos del transporte han subido 3% por incremento del diésel



18 de febrero del 2008, hace 10 años

VENDERÁN SEGUROS MÉDICOS DESDE S/. 4

Se inicia era de seguros que indemnizan con dinero en efectivo por enfermedad crónica. Una de las formas en que las aseguradoras se acercarán a los segmentos no atendidos hasta el momento será con pólizas a precios populares, que brinden cobertura ante una determinada enfermedad. El seguro indemnizatorio será una de las modalidades y la venta se hará a través de canales no tradicionales. El costo promedio para tratarse un cáncer severo en cinco años es de US$ 20 mil.