¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 22 de mayo?

22 de mayo de 1994, hace 25 años

Viceministra de Relaciones Internacionales confirma: SUSCRIPCION DE CONVENIO CON ALEMANIA DEPENDE DE PAGO POR EXPROPIACION

Ana María Deústua señaló que el gobierno alemán está a la espera de que el Ejecutivo determine la forma de compensación y el cronograma respectivo.



22 de mayo de 1999, hace 20 años

AZCUETA: CASTAÑEDA LOSSIO NO TIENE EQUIPO DE GOBIERNO

Dirigente de Comisión Política de Somos Perú afirmó que ex presidente del IPSS no es un buen candidato porque trabaja solo. Agregó que hasta el momento no ha presentado propuestas.

22 de mayo del 2009, hace 10 años

EN RECTA FINAL PLAN DE ALIVIO A DEUDAS DE LAS EMPRESAS

Programa contempla una línea de financiamiento de Cofide. El primer tramo sería por S/ 400 millones para reestructurar pasivos. El reglamento del programa estará listo la próxima semana. El Gobierno busca que los créditos y sus repagos no se detengan debido a los efectos de la crisis mundial. Los recursos también serían usados para préstamos de capital de trabajo a las empresas.

22 de mayo del 2014, hace 5 años

SUNAT ESTARÁ DESDE JULIO MÁS CERCA DEL CONTRIBUYENTE

Habrá nueva estrategia de fiscalización y ya no se medirá a todos por igual. Solo se embargará al moroso que tenga antecedentes. La Sunat pondrá en marcha un sistema de alertas para asistir al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, focalizará el combate de la evasión en las empresas de fachada y en los gastos que realizan los ejecutivos y los cargan a las empresas, pues representan una evasión de S/. 3,200 millones.