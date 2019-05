¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 21 de mayo?

21 de mayo de 1994, hace 25 años

Se pronuncia sobre acuerdo con FMI: GOBIERNO CREARIA ENTIDAD PROMOTORA EN LA MINERIA

Nuevo organismo estatal se encargaría de negociar y suscribir los contratos del sector, al igual que Perú Petro en hidrocarburos.



21 de mayo de 1999, hace 20 años

MEF ANALIZA PROPUESTAS PARA REDUCIR TASAS DE INTERES

Joy Way anunció ampliación en US$ 100 millones de línea de financiamiento de preembarques para exportaciones. Elevan a US$ 10 millones monto de reestructuración de deudas de corto a mediano plazo.

21 de mayo del 2004, hace 15 años

SE FRUSTRA VOTACION PARA CIERRE DE CEDULA VIVA

Debido a inasistencia de 25 parlamentarios. Congreso ya no otorgará licencias. Próximo miércoles pleno volverá a intentar su votación, así como aprobación del proyecto de regalías mineras

21 de mayo del 2009, hace 10 años

LAS AFP TIENEN US$ 3,500 MLLS. PARA INVERTIR

Recursos son en efectivo para destinarlos a proyectos. Las AFP ya son propietarios del 50% de las acciones de empresas que se negocian en bolsa. Los fondos que administran llegan a US$ 19,000 mlls., que representan más del 80% del ahorro del país. Las AFP son las principales inversionistas del país, y hoy disponen de liquidez para ser invertida. La SBS considera que sería poco lógico que las administradoras de pensiones continúen comprando acciones en el mercado local.

21 de mayo del 2014, hace 5 años

SUBE COSTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO EN SOLES

Disminuye el ritmo de crecimiento de los préstamos en moneda nacional y aumenta para el financiamiento en dólares. En el ámbito empresarial, las tasas de interés en soles han tenido mayor incremento para los créditos de las pequeñas y medianas empresas.