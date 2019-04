¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 20 de abril?

20 de abril de 1994, hace 25 años

Presidente Fujimori anunció: SE UTILIZARAN US$ 875 MILLONES DE FONDOS DE PRIVATIZACION PARA INVERSIONES SOCIALES

Gobierno peruano llegó a un acuerdo con el FMI. En los próximos días se publicará la carta de intención.



20 de abril de 1999, hace 20 años

Por disminución de expectativas devaluatorias: BCR ESPERA QUE LOS BANCOS OTORGUEN MAS CREDITOS EN SOLES

Presidente del instituto emisor señaló que también deberían ofrecer tasas de interés más competitivas. Si hubiera una reducción de la liquidez en dólares se evaluaría disminución adicional de encaje medio

20 de abril del 2004, hace 15 años

OIT EVALUARA CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES EN PERU

Objetivo es prepararse para negociación del TLC con EE.UU., anunció viceministro de Trabajo. Señaló que inspecciones laborales ya no estarán sólo enfocadas en empresas formales

20 de abril del 2009, hace 10 años

EN DOS SEMANAS SE DEFINE SI SE USARÁ EL 100% DE LA CTS

Congreso debatirá proyecto para enfrentar impacto de crisis mundial. Depósitos de CTS ascienden a US$ 1,922 millones. Salvo nacionalistas, oposición apoya propuesta. Apra aún no se define. Advierten que sería contraproducente para trabajadores que pierdan empleo. El ministro de Trabajo apoya la propuesta del Congreso para otorgar libre disponibilidad de los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios. Sin embargo, el Ministerio de Economía no estaría muy entusiasta con la iniciativa.