¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace 20; 15; 10 y 5 años?

12 de febrero de 1998, hace 20 años

GOBIERNO CAMBIA DE ESTRATEGIA FRENTE A GRAVEDAD DEL NIÑO

Fujimori señaló que dicho fenómeno es impredecible y anunció que ha encargado a cada ministro una zona afectada. Titular de Transportes pide ampliar su presupuesto en US$ 50 mlls.



12 de febrero del 2003, hace 15 años

CONFIEP: APRA Y AP NOS LLEVAN AL AISLAMIENTO ECONOMICO

Advierte que Alan García y Valentín Paniagua proponen recetas desgastadas como control de precios e intervencionismo estatal. Considera que ya estamos en campaña presidencial para el 2006.



12 de febrero del 2008, hace 10 años

APRA BUSCA ALIVIO A CONTRIBUYENTES QUE INFRINGIERON LA LEY

Presenta proyecto al Congreso para validar pagos que debieron hacerse a través de la banca. El oficialismo plantea ayudar a los contribuyentes que incumplieron la ley aprobada en el 2004 para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía. La norma establecía que todo pago superior a S/. 5,000 debía ser a través del sistema financiero para que la Sunat lo reconozca como gasto. A los contribuyentes que infringieron la ley, el Apra les lanza un salvavidas.