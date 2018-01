¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace 20; 15; 10 y 5 años?

29 de enero de 1998 hace 20 años

BCR ANUNCIA MAS AUSTERIDAD ANTE CRISIS ASIATICA

Gerente de Estudios Económicos del instituto emisor recomendó fortalecer la disciplina fiscal y monetaria frente a un mayor déficit externo este año.



29 de enero del 2003 hace 15 años

Confiep: EXPROPIACION POR "NECESIDAD SOCIAL" ESPANTARIA INVERSION

Gremio empresarial señala que propuesta de reforma constitucional es un "tremendo contrabando" e invoca a que no se apruebe. Favre pide a Solari denunciar que Congreso ignora Acuerdo Nacional



29 de enero del 2008 hace 10 años

LAVADO DE DINERO EL AÑO PASADO LLEGÓ A US$ 1,500 MILLONES

Hay 140 casos en investigación y 30 de ellos ya están en manos de la Fiscalía. Meses atrás, Devida estimó que el lavado de dinero ascendía a US$ 500 millones. Ayer la Policía lanzó una cifra que triplica lo anterior. La preocupación por este tema no es solo de la Policía, pues Asbanc ya advertía que la banca podría ser considerada "paria" si no se controlaba el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.