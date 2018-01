¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace 20; 15; 10; 5 años y 1 año?

10 de enero de 1998 hace 20 años

REUNIÓN ENTRE PERÚ Y ECUADOR SERA EL 19 EN RÍO DE JANEIRO

Presidente Fujimori señaló que en este encuentro se espera poder definir el cronograma para la ejecución del acuerdo de Brasilia.



10 de enero del 2003 hace 15 años

Toledo: JAPÓN DESBLOQUEO CRÉDITOS POR US$ 2,000 MLLS.

Afirmó que no se pueden sacrificar préstamos tan ventajosos por caso Fujimori, pero dijo que no hay dinero alguno "que compre" impunidad de ex presidente. Anunció creación de 200 mil empleos este año



10 de enero del 2008 hace 10 años

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS TUVO RÉCORD HISTÓRICO

En el 2007 sumaron US$ 6,253 millones, impulsada por la rebaja arancelaria. El año pasado, las importaciones alcanzaron los US$ 20,456 millones, que significó un récord histórico. Lo más destacable fue el crecimiento de las compras de bienes de capital para el agro y la industria.



10 de enero del 2013 hace 5 años

SUNAT USARÁ INTERNET PARA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Contribuyentes serán notificados vía correo electrónico sobre diferencias que existan en el pago del Impuesto a la Renta. La Sunat utilizará en mayor medida la tecnología para los cruces de información en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes. El año pasado se cerraron más de 20 mil locales por no dar comprobantes de pago.