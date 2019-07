¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 2 de julio?

2 de julio de 1994, hace 25 años

PRODUCCION GLOBAL CRECIO 15.7 POR CIENTO EN MAYO

Los sectores que mostraron mayor dinamismo fueron pesca, construcción y agropecuario. Inflación del mes fue 1.1%.



2 de julio de 1999, hace 20 años

EE.UU. EXPRESARA PREOCUPACION POR DEMOCRACIA EN PERU AL FMI

También lo hará en el Banco Mundial, BID y la OEA, según resolución aprobada unánimemente por Comité de la Cámara de Representantes. En el Senado se acordó bloquear apoyo al SIN

2 de julio del 2004, hace 15 años

INFLACION REPUNTO EN JUNIO POR ALZA DE ALIMENTOS

Fue 0.56%, el segundo mayor incremento de precios del año. Sequía repercute negativamente en agro. Inflación en últimos 12 meses llega a 4.26%. BCR adoptará medidas para cumplir con meta anual.

2 de julio del 2009, hace 10 años

SOLO EN CONCIERTOS, FOLCLORE MUEVE MÁS DE S/. 20 MLLS

Músicos cobran entre S/. 2,500 y S/. 10,000 por presentación. Espectáculos llegan a congregar a 15 mil personas en promedio. Empresarios que organizan presentaciones se llevan hasta S/. 40 mil. Los conciertos de cumbia son actualmente los que generan más dinero. Detrás de Abencia Meza, que ahora es noticia policial, hay un mundo de cantos, arpas y negocios. El espectáculo del folclore ha alcanzado un movimiento económico que va más allá de la venta de entradas a los conciertos, pues se obtiene más por las actividades conexas como el expendio de cerveza.

2 de julio del 2014, hace 5 años

EMPRESAS SOLO PAGARÁN EL 35% DEL MONTO DE LAS MULTAS LABORALES

Gobierno también creará sistema nacional de calidad, que generará beneficios por US$ 234 millones anuales en el largo plazo. Fiscalización laboral priorizará la orientación para la subsanación de las faltas de las empresas, y en este caso no serán multadas. Para infracciones muy graves, como discriminación o limitar la libertad sindical, no se aplicará reducción en el monto de las multas. Comisión Permanente debatirá hoy proyectos enviados por el Ejecutivo.