¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 16 de junio?

16 de junio de 1994, hace 25 años

VENDIERON EN US$ 82.2 MILLONES ACCIONES DE CEMENTOS LIMA

Cuatro agentes extranjeros y once nacionales ganaron la subasta. Pagaron 35.4% por encima del precio de referencia



16 de junio de 1999, hace 20 años

SBS: NO HAY PROBLEMAS PARA QUE BANCOS CAPITALICEN DEUDAS

Siempre y cuando se respeten límites de préstamos vinculados, afirmó superintendente de Banca. No se descarta que en programa de canje de cartera pesada se incluyan créditos calificados como pérdida.

16 de junio del 2004, hace 15 años

PPK ADVIERTE A CGTP: NO SE CAMBIARA MODELO ECONOMICO

Afirma que paro no tendrá impacto significativo en la economía y que demandas de central sindical no son viables. Descarta que se afecte imagen del país por no prorrogar contrato de Telefónica

16 de junio del 2009, hace 10 años

SE ROMPE RACHA DE CRECIMIENTO, ECONOMÍA CAE 2%

Tras 93 meses de expansión, se dejó de crecer en abril. No solo se desplomó la industria, sino también disminuyó la construcción. En los últimos tres meses, el empleo en Lima aumentó 0.9%, principalmente en las medianas y pequeñas empresas. El resultado de la economía en abril sorprendió a más de un analista, porque si bien se esperaba una caída, la cifra fue mayor a la que se pensaba. Ahora queda esperar si en mayo hubo recuperación, tal como se pronostica.