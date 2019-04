¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 16 de abril?

16 de abril de 1999, hace 20 años

JOY WAY TENDRA MAYOR INJERENCIA EN COMBATE AL CONTRABANDO

Jefe de Estado criticó a Mufarech y señaló que la comisión que dirigía el ex ministro será más eficaz. No respondió si aceptaba la renuncia de Carmen Higaonna como jefa de Aduanas



16 de abril de 1999, hace 20 años

ANDRADE AFIRMA QUE HIGAONNA ES RESPONSABLE POLITICA DE CORRUPCION EN ADUANAS

Deploró aceptación de renuncia de Mufarech

16 de abril de 1999, hace 20 años

“AUMENTO DE SUELDOS PARA SECTOR PUBLICO FUE UNA MALA MEDIDA”

Economista Julio Velarde afirmó que esta decisión no guarda consistencia con el ajuste que se está dando en el sector privado.

16 de abril del 2004, hace 15 años

ECONOMIA CRECIO 4.1% Y EMPLEO REVIRTIO CAIDA

Crecimiento en febrero fue el más alto desde octubre del año pasado, superando expectativas del MEF y los analistas. Empleo e ingresos de los trabajadores aumentaron en Lima

16 de abril del 2009, hace 10 años

ECONOMÍA SE FRENA Y TAN SOLO CRECIÓ 0.19% EN FEBRERO

Es la tasa más baja desde junio del 2001 y está muy por debajo de lo estimado por el MEF y los analistas. Industria de la confección fue uno de los sectores más golpeados, retrocedió un 25.8%. La cifra de febrero confirma la desaceleración de la actividad económica, afectada por la menor demanda externa y un ajuste en el consumo y la inversión en el mercado local. El resultado refleja la caída de la industria, pesquería, minería y comercio. El sector que más destacó fue la construcción, que creció 4.7%.

16 de abril del 2014, hace 5 años

ECONOMÍA DA UN SALTO, CRECE 5.7%

BCP estima que en marzo expansión será más de 6%. Industria vinculada a la demanda interna aún se expande menos que el PBI. En los próximos meses se podrá confirmar si el crecimiento de 5.7% en febrero marca una tendencia. Apoyo Consultoría espera un crecimiento cercano al 5% al cierre del primer trimestre, mientras el BBVA dice que, por el momento, los indicadores no apuntan a que se haya registrado también una aceleración en marzo.