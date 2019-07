¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 15 de julio?

15 de julio de 1994, hace 25 años

INMOVILIZARIAN CUENTAS BANCARIAS DE IMPLICADOS EN CASO TREN ELECTRICO

Juez dispondrá embargo por 132 millones de dólares sobre los bienes de Sergio Siragusa, Ramón Pérez Prieto y Luciano Scipione.



15 de julio de 1999, hace 20 años

GOBIERNO BUSCA BAJAR TASAS DE INTERES CON BONOS INDEXADOS

Jefe de asesores del MEF señaló que actuales tasas en soles son insostenibles para la economía. Programa de conversión de deudas de dólares a moneda nacional se iniciaría en agosto.

15 de julio del 2004, hace 15 años

MAYORIA DE TRABAJADORES NO ACATO EL PARO

Ministerio de Trabajo dijo que en Lima asistencia fue de 95% y en provincias, 88%. Ausentismo fue mayor en sector construcción, colegios, Puno, Loreto y Huancayo

15 de julio del 2009, hace 10 años

ALAN EXIGE A SUS MINISTROS QUE ACELEREN EL GASTO

Advierte que escaso avance de inversión pública impediría alcanzar crecimiento. Demanda evitar el 'peloteo' en los trámites burocráticos. Señala que regiones y municipios no deben pedir más recursos cuando aún no gastan los que tienen. Preocupación del mandatario porque a mitad de año solo se ha gastado el 24% de lo presupuestado. "Necesitamos gastar cuanto antes", enfatizó. Pidió a Consucode no poner más trabas, aunque el ministro Pérez señaló que suspender el SNIP no resolverá el problema.