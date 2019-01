¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 15 de enero?

15 de enero de 1999, hace 20 años

Fujimori sobre alza del dólar: BCR NO INTERVENDRA PARA SATISFACER A ESPECULADORES

En tanto, Germán Suárez afirmó que el ente emisor tratará de no perder reservas para evitar aumento excesivo del dólar, y que no avalará pánico en mercado cambiario.



15 de enero del 2004, hace 15 años

MEF CRITICA A EMPRESARIOS POR CREAR ALARMA CON ITF

Califica de poco serio aumento de precios estimado por industria farmacéutica debido a nuevo impuesto. PP espera que Ferrero revise ITF. Congreso encuentra rasgos de inconstitucionalidad.

15 de enero del 2009, hace 10 años

BCR SALE CON FUERZA AL MERCADO Y EVITA DISPARADA DEL DÓLAR

Realizó ventas por US$ 213 millones, siendo el mayor monto de los dos últimos meses. La divisa norteamericana cerró ayer en S/. 3.151, y se espera que la volatilidad continúe. Exportadores creen que si el ente emisor no interviniera, la cotización llegaría a S/. 3.30. La incertidumbre mundial sigue afectando a las bolsas de valores y a los mercados cambiarios. En nuestro país, ante la mayor demanda de los inversionistas extranjeros y las AFP, por el billete verde, el BCR tuvo que intervenir y realizó su mayor venta, desde el 12 de noviembre. Empresas incrementan compras de dólares a futuro para protegerse.

15 de enero del 2014, hace 05 años

DESCUBREN 58 MIL CASOS DE FACTURAS FALSAS Y 'DE FAVOR'

Sunat recaudó S/. 3,024 millones al fiscalizar a contribuyentes por operaciones no reales. Ahora construcción aporta más que minería. La Sunat se enfocará en la fiscalización de la compra de las empresas con pérdida y en la reorganización de sociedades, anunció Tania Quispe a Gestión. También reveló las nuevas modalidades de incremento patrimonial no justificado de las personas y las sociedades conyugales.