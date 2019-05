¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 12 de mayo?

12 de mayo de 1994, hace 25 años

GRUPO CONSULTIVO DEL BANCO MUNDIAL OTORGARA AL PERU US$ 1,100 MILLONES

Ministro Camet también anunció que la Carta de Intención será presentada al directorio del Fondo Monetario en ocho o diez días.



12 de mayo de 1999, hace 20 años

Sostiene ex jefes de la Sunat: “CAPITALIZACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS NO ES BUENA SEÑAL”

Adrián Revilla afirma que medida atentará contra los buenos contribuyentes. Sandro Fuentes teme que la propuesta no sea temporal. Joy Way señala que se quiere evitar cierre de empresas.

12 de mayo del 2004, hace 15 años

CONTRIBUYENTES QUE PAGAN IMPUESTOS CRECEN EN 24%

Por mayores acciones de fiscalización, señala jefa de Sunat. Aumento de base tributaria ha sido principalmente en sector servicios. Alistan nueva estrategia para cobrar deudas tributarias

12 de mayo del 2009, hace 10 años

SBS RECOMIENDA PAGAR DEUDAS CARAS CON CTS

Superintendencia de Banca cree que es oportuno 'matar' obligaciones de las tarjetas de crédito. Sugerencia no es aplicable si rendimientos por CTS son mayores que tasa de los préstamos. Las cajas rurales son las que abonan más altos intereses por los depósitos de CTS. Tal como se preveía, una parte de los retiros que se haga de las CTS terminarán en la misma banca, y con impacto mínimo en el consumo.