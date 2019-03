¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 10 de marzo?

10 de marzo de 1994, hace 25 años

Subsecretario de Estado Alexander Watson anunció: ESTADOS UNIDOS OTORGARA AL PERU US$ 150 MILLONES EN 1995

También señaló que en algunos paises de Latinoamérica, hay fuerzas opuestas a las reformas democráticas y económicas



10 de marzo de 1999, hace 20 años

MINISTRO DE INDUSTRIA PIDE TENER PACIENCIA Y ESPERAR REACTIVACION

Luna Victoria afirmó que si bien no es un consuelo, hay países que están en peor situación que el Perú. Señaló que todavía hay un crecimiento lento de la economía. Se estudiará con cuidado si se aplica salvaguardias a Ecuador

10 de marzo del 2004, hace 15 años

OFICIALISMO NO PUDO APROBAR REBAJA DEL ITF

Oposición ganó votación en Comisión de Economía y condicionó debatir rebaja a que Congreso se pronuncie si nuevo impuesto es constitucional. PPK demanda a congresistas tomar pronto una decisión

10 de marzo del 2009, hace 10 años

SE ABARATARÁN LOS CRÉDITOS DE MIVIVIENDA

Reducirán el costo de fondeo para que los bancos y financieras disminuyan la tasa de interés. El Ministerio de Vivienda espera lograr que se cobre una tasa de 10.5% en Techo Propio. Para la Asociación de Bancos la rebaja de tasas dependerá también dela calificación a cada cliente. El Ejecutivo suspenderá la aplicación de las provisiones pro cíclicas para disminuir el costo de los créditos. Asimismo, el Banco de la Nación dará créditos de hasta S/. 150 mil en las regiones en donde no opera la banca privada.