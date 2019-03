¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 1 de marzo?

01 de marzo de 1994, hace 25 años

TELEFONICA ESPAÑOLA COMPRO ACCIONES DE CPT-ENTEL POR MAS DE US$ 2 MIL MILLONES

Compañía de España en asociación con tres empresas peruanas se adjudicaron la buena pro de la subasta.

Fujimori anunció que US$ 610 millones serán destinados a la suscripción de nuevas acciones de la CTP y US$ 1,391 millones irán al Tesoro Público



01 de marzo de 1999, hace 20 años

SE HABRIA DESECHADO BAJAR TASAS DE INTERÉS CON EXPANSION DE LIQUIDEZ

Calificada fuente del Ejecutivo sostuvo también que el Gobierno aprendió la experiencia de la semana pasada y será cuidadoso en emitir sus mensajes a los agentes económicos

01 de marzo del 2004, hace 15 años

BUSCAN DISMINUIR IMPACTO DEL ITF EN EXPORTACIONES

Ministro de Comercio Exterior plantea que su pago sea a cuenta del Impuesto a la Renta o se devuelva a exportadores. Costo del ITF para dichas empresas podría llegar a ser 10 veces mayor.