¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 9 de marzo?

09 de marzo de 1994, hace 25 años

COMISION DE CONSTITUCION APROBO QUE JNE REALICE LAS ELECCIONES DE 1995

Propuesta de la oposición fue aprobada por cinco votos contra tres, con el apoyo del oficialista Gilberto Siura.



SE DEBATIRÁ REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES 95'

Comisión de Constitución aprobó propuesta de la oposición que establece que el JNE continuará a cargo de la organización de los comicios del próximo año.

09 de marzo de 1999, hace 20 años

SBS TENDRA MAYORES FACULTADES PARA INTERVENIR BANCOS

Ejecutivo envió proyecto al Congreso con cambios a la Ley del Sistema Financiero. Fondo de Seguro de Depósitos podrá tomar el control de empresas bancarias que estén bajo régimen de vigilancia mediante aportes de capital

09 de marzo del 2004, hace 15 años

LIBRE DESAFILIACION DE AFPs A PUNTO DE CONCRETARSE

Proyecto aprobado por Comisión de Seguridad Social permitiría durante un año traspaso a Sistema Nacional de Pensiones. Costo de medida superaría los US$ 3,000 millones.

09 de marzo del 2009, hace 10 años

CONSTRUCCIÓN SE FRENA POR LEY DE EDIFICACIONES

Municipios no adecuan sus procesos administrativos a ley que rige desde hace cinco meses. Problema retrasa inversiones por cerca de US$ 1,000 mlls. Situación se complica porque Tribunal Constitucional aún no resuelve demanda contra actual ley. Capeco mencionó a la incapacidad de los funcionarios municipales como una de las razones para que no se aplique la nueva Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.