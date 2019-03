¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 5 de marzo?

05 de marzo de 1999, hace 20 años

SNI PIDE ACELERAR MEDIDAS PARA EVITAR QUE CONTINUÉ RECESION

Plantea que recursos para reconversión de deudas de las empresas sean de rápida disponibilidad y que se amplíe fraccionamiento tributario. En enero las importaciones disminuyeron 26% y la industria habría caldo 12.6%.



05 de marzo del 2004, hace 15 años

FERRERO RETA A EMPRESARIOS A PUBLICAR SUS SUELDOS

Frente a críticas contra aumento de la burocracia y sus remuneraciones, premier pide difundir sueldos de ejecutivos para compararlos con los que ganan porteros de compañías

05 de marzo del 2009, hace 10 años

CUIDADO, ACECHAN ESTAFAS CON PIRÁMIDES FINANCIERAS

Se ofrece alta rentabilidad a un gran número de clientes para cumplir solo con algunos y engañar a la mayoría. Ya no se utilizan locales, sino que se buscan reuniones grupales en casas. Las nuevas víctimas ingresan o participan en dichas reuniones solo por recomendaciones. También operan por correos electrónicos y páginas web. En los últimos meses, la Superintendencia de Banca junto con la Fiscalía desactivaron en Lima cuatro casos de informalidad financiera, y en enero de este año descubrieron un caso en Piura. Si a usted le hablan de participar de una inversión fácil, que no tiene pierde, dude en hacerlo.

05 de marzo del 2014, hace 05 años

HIPOTECAS NO VOLVERÁN A ESTAR MÁS BARATAS

Actuales tasas de interés no se repetirán en próximos 10 años, dice el Fondo Mivivienda. Ventas de casas llegarán a S/. 15 mil millones este año. La banca proyecta un aumento moderado de las tasas de interés de los créditos hipotecarios. El financiamiento en soles para adquirir viviendas empezó a todo galope este año. Mientras que las empresas inmobiliarias advierten que los trámites burocráticos generan mayores costos financieros.