¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 5 de enero?

05 de enero de 1994, hace 25 años

Presidente del Consejo de Justicia Militar afirma: HAY UN GENERAL ENTRE OCHO DETENIDOS POR CASO CANTUTA

Se trataría del Gral. Juan Rivero Lazo, quien junto con los demás implicados recién habrían sido recluidos el 13 de diciembre.



05 de enero de 1999, hace 20 años

DÓLAR CONTINUO SUBIENDO Y BOLSA INICIO EL AÑO EN ALZA

Cotización del tipo de cambio aumentó por mayor disponibilidad de soles. En el mercado paralelo llegó a S/. 3.18. Cinco bancos extranjeros mantienen recomendación de invertir en mercado bursátil peruano.

05 de enero del 2004, hace 15 años

BID: CARGA TRIBUTARIA DEL SECTOR FORMAL ES EXCESIVA

Debido a que no hay incentivos para formalización, según representante de organismo internacional. Confiep estima dicha carga en 60%. BID señala que recaudación no debe subirse con más impuestos.

05 de enero del 2009, hace 10 años

FISCALIZACIÓN DE SUNAT APUNTARÁ A NUEVOS SECTORES

Pondrá reflectores en aquellas empresas que han sido fiscalizadas pocas veces. Habrá auditorías masivas en el segundo semestre. Tiene en la mira a las nuevas profesiones, como los diseñadores informáticos. El mensaje de la jefa de la Sunat, en entrevista a Gestión, se resume del siguiente modo: "Paguen que ya llegamos, y es mejor que los encontremos al día". Buscarán convencer a profesionales independientes de que usen recibos electrónicos.