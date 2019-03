¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 04 de marzo?

04 de marzo de 1994, hace 25 años

Nuevo presidente de Confiep: RECURSOS DE PRIVATIZACION DEBEN SERVIR PARA ELIMINAR LOS IMPUESTOS ANTITECNICOS

Arturo Woodman también. Demandó restituir el drawback para los exportadores



04 de marzo de 1999, hace 20 años

Confirmado: INVESTIGAN POSIBLE DEFRAUDACION TRIBUTARIA EN EXPORTACION DE ORO

Jefe de Estado señaló que hay magia o triquiñuela en los registros de exportación de dicho metal en 1998. MEF indicó que no se indaga a una empresa en particular

04 de marzo de 1999, hace 20 años

FUJIMORI INVOCA A GRIFEROS A QUE FIRMEN CONTRATOS CON PETROPERU

Esto permitirá la regulación de los precios de los combustibles, afirmó el Mandatario

04 de marzo de 1999, hace 20 años

TIME: LA VERDAD SOBRE EL CUERPO DE LA MUJER

Recientes estudios sobre la evolución revelan que las mujeres son más fuertes y resistentes de lo que se pensaba

04 de marzo del 2004, hace 15 años

GABINETE APROBO BAJAR ITF

Disminución de tasa sería gradual hasta el 2006. Ejecutivo también presentó proyecto para que remuneraciones de febrero no paguen nuevo impuesto. Banca ofrece depósitos en extranjero por ITF

04 de marzo del 2009, hace 10 años

COSTO DEL CRÉDITO EN DÓLARES BAJA, PERO NO EN SOLES

Las tasas de interés para los préstamos a las empresas y los créditos hipotecarios disminuyeron en el primer bimestre del año. Aunque el dólar se mantiene en S/. 3.26, el costo de los créditos bancarios en moneda extranjera muestra una tendencia a la baja debido a la mayor liquidez en dólares y a la reducción de las tasas internacionales, como la Libor.