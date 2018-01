La trayectoria de José Hernández tiene dos vertientes: una formación como ingeniero de sistemas y un desempeño en el campo de medios de comunicación y publicidad. Aun así, ha conseguido hacer coincidir ambas en un solo camino: el digital.

Hoy Hernández ostenta un notable recorrido: tras un periodo de diez años en EE.UU., en donde realizó un MBA e ingresó a la cadena televisiva Univisión, decidió retornar y no cesó hasta presidir IAB Perú y gerenciar el área digital de América Televisión.

¿Le costó desplazarse de la ingeniería a la industria de las comunicaciones?

Si me preguntaran si lo volvería a hacer, lo haría de nuevo. Creo que ha sido una buena combinación tener un ‘background’ de sistemas y otro del MBA, porque he podido conversar tanto con los equipos de desarrollo como con los de negocios sin problema.

¿Es necesario ser un apasionado de la publicidad para dirigir una organización como IAB?

Sí, en cierto modo. Más que pasión por la publicidad, me motivan los productos digitales. Desarrollar productos que brinden una experiencia óptima al usuario es lo que me mueve.

¿Estaba en sus planes desempeñarse en este rubro?

No, en realidad me atrajo porque estaba relacionado a la tecnología. Después de tantos años no me aburro, hay tantas cosas nuevas por hacer que me levanto en la mañana con ganas de ir a trabajar. Creo que lo importante es tener la motivación de hacer las cosas que te entretienen.

¿Qué características considera claves para ser líder?

Saber escuchar. También tienes que saber tomar decisiones en el momento adecuado. Además, saber motivar. Creo que un líder siempre está aprendiendo de todos, debe ofrecer retroalimentación, así como aprender y aplicar nuevos conocimientos.

¿Qué le gustaría aprender?

Me gustaría saber más de desarrollo, tal vez. Tengo muchos amigos que han estudiado la maestría conmigo y que, a estas alturas de sus carreras, se han metido a ‘hackatones’ para aprender a desarrollar códigos.

¿Qué tan importante es la tecnología en su día a día?

A través del teléfono consumo contenido, me entero de las noticias, me comunico con alguien, veo programas. Creo que lo digital ha llegado para simplificarnos la vida y entretenernos, pero manteniendo un balance. A veces, también es bueno estar desconectado para conectarte con otras personas.

¿Qué actividades le gusta realizar para “desconectarse”?

Juego bastante tenis, sobre todo durante los últimos tres años. Voy al club cuatro o cinco veces a la semana antes de ir a la oficina. De vez en cuando juego golf, el problema es que son muchas horas. Creo que el tenis es uno de los mayores escapes.

¿Considera que ha alcanzado un balance entre su vida personal y profesional?No soy una persona a la que le van a deber muchas vacaciones, porque trato de tomarlas. En mi día a día, gracias a la cercanía del trabajo con mi casa, tengo la suerte de poder llegar a cenar con mis hijos y acostarlos. Ambos están en el colegio.

Ahora que están de vacaciones, ¿planea pasarlas junto a ellos?

Sí, iremos a la playa. Ya hemos viajado durante el año, así que pasaremos el verano en el sur con amigos. De repente, habrá algún viaje luego, además del viaje a Rusia, por supuesto (risas).

¿Viajará al Mundial con sus hijos o con amigos?

Con amigos. Es que son 36 años, ¿sabes? Recuerdo que tenía 9 o 10 años cuando vi el Mundial del 82. El año pasado llevé a mi hijo al partido con Nueva Zelanda y lo vivimos como no te puedes imaginar. Otra cosa que hago con mis hijos es ver fútbol, soy hincha del Barcelona y de Universitario.