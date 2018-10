¿Qué pasará con las franquicias deportivas de Paul Allen?

Tras la muerte de Paul Allen , dos grandes franquicias de deportes profesionales podrían ponerse en venta al mismo tiempo, generando una situación "altamente inusual" que puede atraer el interés de un grupo de multimillonarios, según banqueros y abogados especializados en deportes.

Allen, quien cofundó Microsoft Corp. y amasó una fortuna de US$ 26,100 millones, falleció el lunes debido a las complicaciones de un linfoma no Hodgkin, según una declaración de su firma de inversiones Vulcan Inc.

Sus activos incluyen los Seattle Seahawks de la NFL, que según Forbes tiene un valor de US$ 2,580 millones, y los Portland Trail Blazers, de la NBA, valorados en US$ 1,300 millones. También era dueño de una parte de los Seattle Sounders, de la Major League Soccer.

Los banqueros y abogados que se especializan en deportes dijeron que esperan que las franquicias se vendan y que los ingresos se destinen a las iniciativas filantrópicas de Allen. Allen no estaba casado y no tuvo hijos, y su hermana no jugaba un papel activo en ninguno de los clubes.

"Es muy inusual que dos equipos de renombre en dos de las mejores ligas salgan al mercado al mismo tiempo", dijo el copresidente del Grupo de la Industria Deportiva de O’Melveny & Myers, Chuck Baker, quien representó al titán de los fondos de cobertura David Tepper en su compra récord de US$ 2,300 millones de los Carolina Panthers, de la NFL.

"Dado el valor de escasez, junto con la paz laboral, las fuertes tendencias económicas de los patrocinadores y los ratings televisivos al alza, tanto la demanda como el precio deberían ser altos", agregó.

Si bien los herederos de Allen no han dicho qué pretenden hacer con los equipos, banqueros y al menos un posible comprador ya están especulando. La NFL es la liga de deportes más rica y la más vista en Estados Unidos, mientras que la NBA es ampliamente considerada la más famosa a nivel internacional.

Allen, quien tenía 65 años, era la 27 persona más rica del mundo en el índice de multimillonarios de Bloomberg. Vulcano, formada en 1986 como el principal vehículo de inversión para su vida después de Microsoft, se convirtió en una de las oficinas familiares más destacadas a nivel mundial gracias a sus apuestas de alto perfil en el sector inmobiliario y espacial.

El multimillonario, que firmó la iniciativa “Giving Pledge” en el 2010, dijo que planeaba dedicar la mayor parte de su fortuna a esfuerzos filantrópicos, incluyendo la conservación de la vida silvestre y la investigación del cáncer de cerebro.

Allen, fanático de los deportes, compró los Trail Blazers en 1988 por alrededor de US$ 70 millones. Añadió los Seahawks en 1997 por aproximadamente US$ 194 millones. El valor de las franquicias deportivas profesionales se ha disparado desde entonces, impulsado por un apetito global aparentemente insaciable por el contenido en vivo.