Paraguay obtuvo este domingo el primer oro panamericano de su historia de la mano de Fabrizio Zanotti, que ganó el torneo individual masculino de golf, el último título en disputa en Lima-2019.

Zanotti venció en un desempate al chileno Guillermo Pereira y al guatemalteco José Toledo para quedarse con la primera presea dorada de Paraguay desde que los Juegos Panamericanos se iniciaron en Buenos Aires-1951.

Los tres golfistas debieron disputar el desempate al terminar empatados en las cuatro rondas con un total de 269 golpes (-15), en la cancha de par 71 del Lima Golf Club, en el barrio de San Isidro.

“Me emociona saber que he conseguido la primera medalla de oro para Paraguay. Costó mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. He trabajado mucho para llegar a este momento y por eso me emociona”, comentó, llorando de alegría, Zanotti.

“Mientras más cuesta más se disfruta”, agregó el golfista de 36 años. En la ronda de desempate, relató Zanotti, fue fundamental la serenidad que le dio su experiencia, habiendo competido en dos de los cuatro grandes torneos del golf: el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico. Participó, además, en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016.

“Ayuda mucho el tener experiencia (...). Desde que me enteré que vendría a participar en estos juegos, solo pensaba en ganar el oro”, expresó.

En la ronda de desempate final, Zanotti, no titubeó: “Salí a jugar ese último hoyo como si fuese el primero del torneo”.

Más temprano Paraguay recolectó dos preseas de plata en el torneo individual femenino, con Julieta Granada, y en el torneo por equipos mixto.

- Individual masculino

Fabrizio Zanotti (PAR) - oro

José Toledo (GUA) - plata

Guillermo Pereira (CHI) - bronce

- Individual femenino

Emilia Migliaccio (USA) - oro

Julieta Granada (PAR) - plata

Paula Hurtado (COL) - bronce

- Equipos mixto

Estados Unidos - oro

Paraguay - plata

Canadá - bronce