Paolo Guerrero al Mundial y el efecto rebote en el mundo de las apuestas

Amar la trama más que el desenlace, diría el cantautor uruguayo Jorge Drexler, pero en el caso de Paolo Guerrero, ¿cómo no amar más el desenlace que la trama?

Y es que tras la decisión del Tribunal Suizo de suspender la sanción contra el futbolista impuesta por el TAS –y así permitirle jugar el Mundial– cambió el panorama de hinchas y marcas.

Hablan las apuestas





Con su reincorporación se registró una importante variación en las cuotas a favor de la selección en la casa de apuestas Betsson, señala Rodrigo Ford, analista de la firma.

Los apostadores hicieron que los valores disminuyeran, lo que se traduce en una mayor confianza de los hinchas por la bicolor. Hay que considerar que a menor el valor de la cuota de mercado, mayor la confianza de que gane el equipo.

La mencionada variación se registró en los dos primeros partidos que jugarán los dirigidos por Ricardo Gareca.

Por ejemplo, desde el 24 de mayo, la cuota para el partido de Perú y Dinamarca –el debut en el Mundial– fue constante y se estableció que se pagaría US$ 3.95por cada dólar apostado . Sin embargo, desde que se dio a conocer la inclusión de Guerrero, esta se encuentra en US$ 3.60.

Un panorama similar se registró con los números para el encuentro entre la bicolor y Francia, los cuales cambiaron de US$10.50 a US$ 9.95.

Por otro lado, distinto es el escenario para el partido entre nuestra selección y la escuadra australiana, donde la cuota de Perú se mantiene en US$2.19.

En cuanto a Guerrero, existen apuestas en mercados especiales: si se convierte en el goleador de Rusia 2018, se pagará a los aficionados 126 veces la apuesta hecha.

La marca Paolo

Con la habilitación de Guerrero, no solo él vio la luz al final del túnel, sino también las marcas que lo patrocinan.

Para Alberto Gouchet, director general de marcas de Fahrenheit DDB, el valor de marca del jugador se habría triplicado.

“Pero no solo se trata de un valor de engagement, high fidelity o de conexión con la gente, sino de simbología, que se traduce en una simbología de lucha, perseverancia y valores. En conclusión, por todos lados ha ganado la marca Paolo Guerrero”.

Por su parte, Luis Carrillo, especialista en marketing deportivo, considera que los patrocinadores del 9 de la selección conseguirán el retorno de la inversión que esperaban tras su inclusión en la Copa del Mundo.

“En los próximos días, antes del inicio del Mundial, las marcas van a aprovechar en capitalizar el contrato de patrocinio que tienen con Paolo, y esto se va a ver reflejado en los spots de televisión, en las pautas digitales, entre otros medios”, afirma.

Panorama legal: nuevos escenarios en el futuro

del 9 de la selección

Paolo Guerrero estará en el Mundial, pero el proceso legal en el cual está involucrado sigue su curso.

“El tema deportivo quedó atrás. Guerrero fue a Suiza para reclamar por la vulneración de sus derechos humanos fundamentales”, explica el experto en derecho deportivo José Luis Noriega.

“Se le impuso un castigo demasiado riguroso para una infracción mínima. No hay racionabilidad ni proporción en la sanción”, agrega.



Posibles escenarios

A partir de ahora, son varios escenarios que podrían suceder.

Para el abogado, que una medida cautelar sea aceptada por un órgano de jurisdicción significa “una especie de anticipación a la resolución que sacará después”. Es decir, que podría darle razón al capitán de la selección y ordenar al TAS la anulación de la sentencia.

Lo ideal, de acuerdo al abogado, sería que el tribunal se pronuncie antes o durante el Mundial declarando nulo el laudo. “Si eso ocurre, Paolo quedaría habilitado para jugar por Flamengo o cualquier otro club”, afirma.

De otro manera, si acaba el torneo y no hay pronunciamiento, Paolo seguiría inhabilitado hasta que los jueces suizos se pronuncien.



Precedente

En cualquier escenario, el caso Guerrero se convertirá en un precedente para tratar temas de dopaje. “Sobre todo respecto al mate, para que no se castigue con el rigor con el que se hacía. La sustancia no merece estar dentro de un régimen sancionador”.