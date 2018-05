Paolo Guerrero: "Me están robando el mundial y mi carrera"

El delantero peruano Paolo Guerrero señaló que la suspensión de 14 meses que dictó el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) en su contra es una medida con la que le están robando su carrera futbolística y la posibilidad de jugar con Perú el mundial Rusia 2018.

Mediante un mensaje difundido por Canal N, consideró que está pasando por una injusticia luego de haber cumplido con una suspensión de seis meses.

"Que el TAS ratifique los 14 meses de suspensión para mí es durísimo. Son horas muy duras para mí y mi familia", subrayó Paolo Guerrero.

Asimismo, ratificó que jamás ha consumido alguna droga o sustancia prohibida durante su carrera futbolística.

"Eso sí se los puedo garantizar que jamás he tenido la voluntad de hacerlo porque no lo necesito. Nunca me llamó la atención y porque siempre he sido profesional en todo sentido", subrayó Paolo Guerrero .