Paolo Guerrero ficha por el Internacional brasileño, según medios

El peruano Paolo Guerrero fichó por el Internacional de Porto Alegre, a dos días de finalizar su vínculo con el también brasileño Flamengo, según informaron hoy medios locales.

El anuncio todavía no fue oficializado por el Internacional, pero según el diario Globoesporte, el delantero vestirá la camisa del club de Rio Grande do Sul las próximas tres temporadas.

Paolo Guerrero , quien no ha disputado los últimos partidos por problemas musculares y por no estar en sus mejores condiciones, no participó en los entrenamientos que realizó Flamengo para el encuentro de hoy ante Cruzeiro por la Copa Libertadores en el que se define el cupo para cuartos de final.

El contrato de Guerrero con el club carioca, equipo al que llegó en el 2015, vence este viernes, pero su futuro en Brasil se despejó tras el acuerdo con el equipo "colorado".

El Internacional será el tercer club de Guerrero en Brasil, ya que, además del Flamengo, militó en Corinthians entre el 2012 y 2015, periodo en el que conquistó la Copa Mundial de Clubes.