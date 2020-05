La pandemia ocasionó que el deporte fuera una de las actividades suspendidas hasta nuevo aviso. Por un lado, esto desnudó los problemas que ya cargaban sobre sus espaldas algunos clubes y, de otro, hace que los mismos busquen diversas maneras para cumplir con sus obligaciones contractuales.

1. La compleja situación de Universitario

El último viernes, Carlos Moreno, administrador temporal de Universitario de Deportes, anunció en televisión que aplicaría la suspensión perfecta de labores al primer equipo. Sin embargo, de acuerdo a Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP),hoy la administración y un grupo de referentes cremas sostendrían una reunión virtual para hallar una solución.

La situación de la “U” es compleja. De acuerdo a Baldovino, la propuesta de Moreno es recortar hasta el 50% de los sueldos hasta junio. A partir de julio sería un 25%.

No obstante, Moreno solo cumpliría con los pagos si es que el club tiene ingresos.

En el otro bando, la parte afectada cuestiona la autoridad de Moreno como administrador temporal y sostiene que no puede negociar contratos comerciales ni laborales.

2. Contratos se cumplen con recortes

Según Safap, son varios los clubes que han llegado a acuerdos con sus jugadores para recortar parte de su sueldo. Entre ellos están Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Alianza Universidad, entre otros.

En la mayoría de casos se acordó que el recorte fuera entre el 10 y 20 por ciento, pero con ciertas condiciones.

Así, por ejemplo, algunos jugadores aceptaron la propuesta, pero a cambio pidieron un aumento porcentual en los bonos o premios por objetivos que se entregan a fin de año. Otros cumplen con el recorte de hasta un 20%, pero esto les será devuelto al terminar la temporada.

Un tercer modelo es el de Cienciano. Los jugadores del Cusco acatan recortes, pero si la FPF entrega una ayuda económica (como los US$ 50,000 que distribuyó a cada club hace poco), su sueldo no tendría ningún descuento.

De acuerdo a Baldovino, se ensayaron hasta 30 fórmulas para reajustar y cumplir con el pago.

3. El panorama de los anunciantes

De acuerdo al abogado, ninguna empresa ha cancelado su contrato de patrocinio con los clubes. Algunos de estos simplemente se han suspendido. De acuerdo al asesor legal de Safap, en los contratos entre ambas parte había cláusulas en la que se hablaba de hasta 10 semanas sin visibilización de marca debido a las Eliminatorias y la Copa América. Ahora que uno de ellos se pospuso, el fútbol local tendrá esa ventana.

4. El fútbol como único espectáculo

El dinero que reciben los clubes por derechos de televisión es lo que los mantiene a flote en medio de esta paralización deportiva.

En el peor de los casos, de acuerdo a Baldovino, representa el 40% de sus ingresos. Esta cifra puede llegar a 70% en 12 de 20 clubes.

Eso les permite a las administraciones solo hacer recortes del 10 y 20 por ciento y que ese número no se eleve más.

Asimismo, Baldovino señala que el canal auspiciador tiene contrato hasta el 2025. De esa forma, no están en riesgo esos ingresos, aunque todavía queda esperar para saber qué impacto podría tener esta coyuntura en los sueldos del próximo año.

EL DATO

Taquilla. Si se comienza a jugar a puertas cerradas, los clubes más afectados serían Alianza, Universitario, Cristal y Melgar, de acuerdo a Baldovino.

De los cuatro, el club blanquiazul y los merengues serían los más perjudicados. En un buen año, la taquilla de Alianza asciende a US$ 1 millón y la de Universitario, entre US$ 600,000 y US$ 700,000 en las últimas temporadas.