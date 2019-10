Tendencias







Pablo Picasso: su nieta está vendiendo objetos de arte del artista español FOTOGALERÍA. Marina Picasso, la nieta del famoso artista español Pablo Picasso, está vendiendo algunas obras de su colección privada valoradas en más de US$ 290 millones, según Page Six del New York Post. Un amigo de Marina declaró a Page Six que la decisión de vender es algo así como “dejar atrás el pasado”.