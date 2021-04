La cinta dirigida por Chloé Zhao, “Nomadland”, fue reconocida como la película del año en la 93ª edición de los Oscar realizada en la víspera. En tanto, muchas películas que se emitieron a través de los servicios de streaming también obtuvieron su estatuilla.

Durante el año pasado -marcado por la pandemia del coronavirus- Netflix, Amazon Prime y Disney Plus fueron los canales de difusión de una gran cantidad de producciones, por lo que también fueron reconocidas en los premios Oscar 2021, señaló RPP.

Netflix

Netflix se llevó siete estatuillas. Dos de los Oscar de Netflix fueron para “Mank” por Mejor diseño de producción y Mejor Cinematografía. También se llegó un Oscar la película “Ma Rainey’s Black Bottom” por Mejor maquillaje y peinado, además de Mejor diseño de vestuario.

También se entregó un premio a la película “If Anything Happens I Love You” por Mejor corto animado, “My Octopus Teacher” por Mejor documental y “Two distant strangers” por mejor corto de ficción.

La cinta “La madre del blues”, distribuida por Netflix se llevó dos Oscar por Mejor maquillaje y peinado y Mejor diseño de vestuario.

Disney Plus

La plataforma de streaming de Disney se llevó dos Oscar gracias a “Soul”, la producción de Pixar que ganó en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora.

Amazon Prime

Amazon se llevó dos Oscar por la película “Sound of Metal” en la categoría de Mejor edición de montaje y Mejor edición de sonido.