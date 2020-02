Este domingo, desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, se realizará la ceremonia de los Óscar 2020.

Mientras los actores y actrices esperan con nervios saber si se llevarán la dorada estatuilla a casa, algunos ya pueden considerarse ganadores.

La gala, que tiene un costo de organización de alrededor de US$ 44 millones, según el portal Wallet Hub, preparó diversas sorpresas para este año.

Premios consuelo

Si bien cuatro actores y un director se llevarán el oro en las principales categorías, los 24 nominados tienen un premio consuelo.

Este consiste en una bolsa de regalo valorizada en US$ 215,000. En comparación con la del año pasado, aumentó su valor en US$ 70,000.

El valor total de las 24 bolsas es US$ 5.2 millones.

Distinctive Assets, la firma encargada de armar los diversos presentes, se denomina como una empresa de marketing de celebridades y colocación de productos.

Empezó en el 2000 a entregar regalos en los Grammys.

Lash Fary, su fundador, hoy hace lo mismo en los eventos más importantes, desde los Tony Awards hasta los American Music Awards, según Forbes. De acuerdo a Fary, siempre hay un nominado que no acepta los regalos. El año pasado fue Glenn Close. La actriz pidió que sea donado a una institución caritativa.

Crucero garantizado

Hasta ahora ninguno de los nominados de este año rechazó la bolsa de productos y servicios. En realidad, llamarle ‘bolsa’ de regalo es impreciso.

Este año, los candidatos al Óscar recibirán desde agua con infusión de hidrógeno (valorizada en US$ 30 por botella) hasta un crucero de 12 días en un yate con capacidad para 220 invitados.

La expedición puede ser en la Antártica o por el Mediterráneo y cuesta US$ 78,190 por persona. Para ser incluida en el set de objetos y experiencias, cada marca debe pagar una tarifa entre los US$ 4,000 y los US$ 50,000, según Forbes.

Una cena distinta

Este año, el Óscar también decidió servir un menú mayoritariamente vegano.

Pese a que estará compuesto en 70% de vegetales, el chef Wolfgang Puck no descartará clásicos como el caviar, la carne wagyu y sus famosos bocadillos de salmón ahumado en forma de la codiciada estatuilla.

“Es divertido para nosotros, queremos que todos sean felices”, expresó el cocinero, que tiene 26 años trabajando para la Academia.

El menú consistirá de 18 platos para un total de 1,500 invitados.