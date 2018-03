Óscar 2018: Los principales ganadores del más alto honor del cine

Los Ángeles.- Los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 2018, los más altos honores de la industria del cine conocidos como los premios Óscar, fueron entregados el domingo en Hollywood en una ceremonia presentada por el comediante Jimmy Kimmel.

A continuación se incluye una lista de los ganadores en categorías clave de los premios Óscar:

MEJOR PELÍCULA: "La Forma Del Agua"



MEJOR ACTOR: Gary Oldman - "Darkest Hour"



MEJOR ACTRIZ: Frances McDormand - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"



MEJOR DIRECTOR: Guillermo del Toro - "La Forma Del Agua"



MEJOR ACTOR DE REPARTO: Sam Rockwell - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Allison Janney - "I, Tonya"



MEJOR GUIÓN ORIGINAL: "Get Out"



MEJOR GUIÓN ADAPTADO: "Call Me By Your Name"



MEJOR PELÍCULA ANIMADA: "Coco"



MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL: "Icarus"



MEJOR PELÍCULA EN LENGUA NO INGLESA: "Una Mujer Fantástica" - Chile



CANCIÓN ORIGINAL: "Remember Me" - Coco (Reporte de Eric Kelsey. Editado en español por Carlos Aliaga)