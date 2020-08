1. Alejandro González Iñárritu (Birdman):Pese a que nunca ha obtenido uno de estos galardones, el reconocido director mexicano fue nominado con anterioridad a los premios Óscar, por el éxito de películas como 'Amores Perros' (2001), 'Biutiful' (2006) y 'Babel' (2010). Este año, podría dar la sorpresa con la cinta 'Birdman', que cuenta con Michael Keaton en el rol protagónico, y se perfila como una de las favoritas, con nueve nominaciones al Óscar. Entre sus posibilidades para triunfar en la gala, se destacan importantes categorías como 'Mejor película', 'Mejor director', 'Mejor guion original', y 'Mejor actor', por el papel de Michael Keaton. También figuran entre los nominados, como mejor actor y actriz de reparto, Edward Norton y Emma Stone.

Según el portal de IMDb, esta película contó con un presupuesto aproximado de 18 millones de dólares, y ya ha podido recaudar más de 34 millones a nivel mundial, desde la fecha de su estreno, en octubre de 2014.

2. Wes Anderson (The Grand Hotel Budapest):El característico estilo de este director estadounidense, pone especial cuidado a las paletas de colores en sus películas, las cuales aparentan ser minuciosamente planeadas, cuadro por cuadro. Si bien algunas de sus cintas han obtenido nominaciones al Óscar, como 'The Royal Tenenbaums' (2001), 'Fantastic Mr. Fox' (2009) y 'Moonrise Kingdom' (2012), esta es la primera vez que su trabajo compite en las categorías más importantes de la gala, como 'Mejor director', 'Mejor guion original' y 'Mejor película'. Por lo pronto, su película 'The Gran Hotel Budapest', junto a 'Birdman', es la más nominada a esta edición de los premios Óscar, con un total de nueve nominaciones.

IMDb informó que esta cinta tuvo un presupuesto aproximado de 27 millones de dólares, y recaudó unos 172 desde su lanzamiento, en marzo de 2014.

3. Richard Linklater (Boyhood):Este cineasta norteamericano ha sido anteriormente reconocido por películas de la talla de 'Slacker' (1991), 'Dazed and Confused' (1993) y 'Waking Life' (2001), así como la trilogía de 'Before Sunrise' (1995), 'Before Sunset' (2004) y 'Before Midnight' (2013). Aunque tampoco ha ganado un Óscar durante su carrera, también se perfila como uno de los favoritos, debido al reciente éxito de su película 'Boyhood' en los Globos de Oro. Esta cinta fue filmada a lo largo de doce años, y ha sido considerado como un exitoso experimento para la historia del cine. En esta edición de los premios, competirá en seis categorías, que incluyen a la de 'Mejor director', 'Mejor película', 'Mejor guion original', 'Mejor actor de reparto', por el trabajo de Ethan Hawke, y 'Mejor actriz de reparto', por el papel de Patricia Arquette.

Se trata de una cinta de bajo presupuesto en comparación a las demás. Según IMDb, su realización costó solamente 4 millones de dólares. A la fecha, y desde su estreno en julio de 2014, ya ha podido recaudar más de 43 millones.

4. Bennett Miller (Foxcatcher): Este cineasta norteamericano, nominado por su trabajo como director de la cinta 'Foxcatcher', ya ha sido candidato de esta categoría en ediciones anteriores de los premios Óscar. Entre sus películas más exitosas, se encuentra la reconocida cinta 'Capote' (2005), la cual le valió el Óscar de 'Mejor actor' al ya fallecido Phillip Seymour Hoffman, por su implacable interpretación del escritor Truman Capote. Este año, Miller compite con 'Foxcatcher' en cinco categorías de la gala, entre las que se destacan las importantes nominaciones a 'Mejor director', 'Mejor guion original', 'Mejor actor' por Steve Carell y 'Mejor actor de reparto' por el trabajo de Mark Ruffalo.

Esta cinta ha podido recaudar a nivel mundial, desde su estreno en el Festival de Cannes de mayo de 2014, un aproximado de 18 millones de dólares, según el portal de IMDb. Pese a que no existe data oficial sobre su presupuesto de producción, uno de sus productores generales, Anthony Bergman, reveló que se trata de una película de bajo presupuesto, que bordea los 10 millones de dólares.

5. Morten Tyldum (The Imitation Game):Una de las grandes sorpresas en la lista de nominados al Óscar es el director de origen noruego, Morten Tyldum. Si bien ha tenido mucho éxito a lo largo de su carrera, en los países europeos, la película de 'The Imitation Game' lo catapulta al éxito internacional, con ocho nominaciones a la próxima edición de los premios Óscar. Entre estas candidaturas, figuran 'Mejor director', 'Mejor guión adaptado', 'Mejor actor' por Benedict Cumberbatch, y 'Mejor actriz de reparto' por Keira Knightley. Vale la pena recalcar que la película con la que compite está basada en hechos reales, y gira entorno a la vida del británico Alan Turing, un reconocido matemático, lógico y científico especializado en computadoras, que fue de gran importancia durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial.

Con un presupuesto aproximado de 14 millones de dólares, según IMDb, esta cinta recaudó más de 66 millones a nivel mundial, desde su lanzamiento en noviembre de 2014.