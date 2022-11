¿Cómo llega a Softline?

En el año 2011 aterriza en el Perú un directivo de Softline. Me contacta a través de un headhunter y me propone hacer la subsidiaria en el país. Para mí era un reto grande porque me ofrecieron la dirección general de la companía arrancando de cero.

Es decir, armar absolutamente todo…

Sí, pero estaba con mucho ímpetu y sentía que era un punto de inflexión en mi carrera profesional. A pesar de todo, tomé el riesgo.

¿Cuáles fueron las primeras decisiones que tomó?

Me dediqué a contratar al personal. Creo que la base del éxito de esta empresa ha sido el equipo que llegamos a conformar. Comenzamos seis personas en este proyecto y ya somos más de 40.

¿Fue difícil convencer a esos seis primeros trabajadores?

Hubo que tocar muchas puertas. Para cualquier profesional, sumarse a una compañía que arranca desde cero supone mucho riesgo. Pero esas personas hoy ocupan cargos gerenciales en la compañía no solo aquí, sino a nivel regional, porque fueron la base de la pirámide.

¿Cuáles fueron sus criterios para contratarlos?

Un equipo efectivo es aquel donde hay un clima de confianza. En ese sentido, la confianza que tenía con ellos —algunos incluso eran profesionales de la competencia—, me permitió “seducirlos” para que trabajen a mi lado. Así logré reclutar a varios y ellos trajeron a otros.

Tras 11 años de la compañía, ¿qué otros objetivos quiere conseguir?

Mi objetivo es dejar una compañía muy sólida y posicionada. Me ha tocado pasar por subidas y bajadas en todo este tiempo. A nivel personal, no creo que esté 11 años más. Me veo fuera, pero dejando un legado.

Va a ser duro ese momento de dejar atrás la compañía…

Seguro que sí. Si bien trabajo para esta compañía, la considero como mía.

¿Qué hará en su tiempo libre?

Soy un papá viejo de tres hijos pequeños y me gustaría tener ese espacio para disfrutar en familia.

Y ahora, ¿qué le gusta hacer para distraerse del trabajo?

Soy una persona muy casera, no soy mucho de salir. Me gusta cocinar para mis hijos. En la pandemia aprendí a través de videos y preguntándole a mi madre. Me divierte cocinarles e ir a la playa. Trato de aprovechar el tiempo antes de que crezcan y se vayan.

¿Practica algún deporte?

En pandemia mi esposa y yo armamos un gimnasio en casa. Tenemos un trainer que nos ayuda a mantenernos en forma. Además, me gusta la música. De pequeño aprendí a tocar guitarra.

¿Todavía lo hace?

Sí, pero trato de inculcarles el sentido musical a mis hijos. Los dos mayores han empezado con el piano.





HOJA DE VIDA

Nombre: Orlando Perea

Cargo: Director general de Softline Perú

Estudios: Ingeniero industrial por la Universidad Ricardo Palma y tiene un MBA de la Universidad ESAN.