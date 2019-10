Mientras el pisco continúa su batalla por ganar adeptos aquí y en el extranjero, la oferta de destilados hechos en Perú se diversifica gracias a la entrada de nuevos productos. Vodka y gin son las categorías con más marcas en el mercado, pero otras como el cañazo y el tequila comienzan su propio andar.

Todos utilizan diversos insumos locales para su elaboración y tienen una característica en común: su calidad es comparable a cualquier bebida espirituosa importada.

Pero un buen destilado también requiere de una propuesta de coctelería que vaya acorde a él. Estas son las opciones que tienen algunas barras de la capital.

Perú profundo

Los creadores del Vodka 14 Inkas se preguntaron: Si somos un país con más de 4,000 variedades de papa, ¿por qué hasta ahora no existe un vodka peruano? Así nació este destilado elaborado con papas nativas de Huancavelica que ya ha ganado varias medallas en concursos internacionales.

Viene en dos presentaciones y tiene hasta 14 etiquetas distintas. En el Bar Inglés del Hotel Country Club se ofrecen ambas y utilizan la versión Orígenes, la de alta gama del producto, para preparar un cocktail denominado Nativa Fresh.

“Está hecho con limonada rosada, jarabe de papa, licor de violeta y marrasquino y limón”, detalla Luiggy Arteaga, jefe de barra del Bar Inglés. “Ensambla bien con el aroma floral que tiene este vodka”, agrega.

La moda se impone

El gin, el espirituoso de moda en el mundo gracias al gin tonic, tiene al enebro como ingrediente principal. Para la elaboración de la marca peruana Gin’ca se utilizan botánicos de diversas regiones del país para darle el toque local. Romero, lima dulce, limón criollo, pimienta rosada o molle, canela amazónica, tangelo, huacatay y cedrón se cuentan entre algunos de sus insumos.

En MadBar, del BTH Hotel, la propuesta de la barra radica en la coctelería tradicional y de autor. “Por su versatilidad y por los botánicos con que cuenta, puede ser usado para diferentes perfiles de tragos”, asegura Tatiana Flores, head bartender de MadBar. La experta propone una alternativa al clásico London Dry. Lo puede pedir en la barra con el nombre de Dry Martini.

Al rescate de un conocido de antaño

El cañazo busca seguir el ejemplo del pisco, antiguamente subestimado, y convertirse en una opción para las barras y restaurantes del país. El proceso de revalorización de este destilado de caña de azúcar tiene un hito en el trabajo que hace Caña Alta, marca que ha apostado por ofrecer un producto que destaca por su calidad. Tiene tres presentaciones: dos variedades de Caña Alta Joven y otro Reposado.

“El cañazo tiene marcadas notas herbáceas, florales y ligeramente cítricas, como a naranja y pomelo”, afirma Axel Romero, jefe de barra de Hotel B.

“En El Místico lo preparamos con un vermouth amaro, Aperol, bitter de vainilla y le agregamos un toque de zumo de camu camu para darle acidez”, detalla Romero, quien sostiene que a través de este cocktail se busca conectar la sierra y selva peruana.

Si se trata de gin, otras marcas de espirituosos peruanos son Amazonian Gin Company, Boticario Dry Gin (elaborado en Arequipa), Tourgee, London to Lima, entre otros productos.

Asimismo, el flamante ingreso al mercado de destilados hechos en el país se llama Áqara, bebida artesanal hecha a base de piñas de agave de las Cordilleras Negra y Blanca del Callejón de Huaylas, en Caraz. La marca acaba de ganar una medalla de oro en el concurso New York World Wine & Spirits Competition 2019 en la categoría All Other Agave Spirits.