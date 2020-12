En una etapa marcada por la era digital, las marcas tienen la responsabilidad de enviar mensajes más eficaces que nunca a sus consumidores. Sin embargo, esto puede resultar más complicado para aquellas sin una estrategia de comunicación detrás. De hecho, grandes o pequeñas, las empresas están interesadas en construir una buena reputación. Por ello, Manuel Ayllón Gamarra, Managing Partner de Orange 360, explica el rol de las agencias de comunicación en esta coyuntura.

¿Cuál ha sido el rol fundamental de las agencias de PR en esta época de pandemia para los clientes?

Construir nuevos nexos con los consumidores, públicos o audiencias, mediante propuestas creativas para ayudar a las empresas a estar más cerca de la gente en una situación completamente atípica.

¿Y cuál será el papel fundamental postpandemia?

Así como las marcas han fortalecido su relación con muchos de sus clientes, otros vínculos se han deteriorado producto de la crisis sanitaria y económica. Muchos han dejado de cumplir compromisos y eso ha deteriorado la confianza entre varios actores del mercado. Toca hoy asumir la responsabilidad de reconstruir esa confianza entre las marcas y la mayor parte de sus clientes, situando la comunicación en los nuevos escenarios que se avecinan.

¿La comunicación de las marcas ha sido responsable en esta crisis?

Por lo general sí lo han sido. Muchas marcas importantes han demostrado un grado de adaptación muy veloz al nuevo entorno que generó la pandemia, no solo a nivel comunicacional, sino también adecuando su plataforma de productos y servicios y sus programas de contribución a la comunidad. En estos tiempos hemos presenciado una comunicación más asertiva y empática, menos invasiva en off y on line Sumado a ello, muchos bancos, por ejemplo, refinanciaron deudas de sus clientes, muchas empresas de alimentos donaron a los más necesitados, muchos laboratorios ayudaron a las brigadas de salud. Todas se adaptaron muy rápido y contribuyeron con su cuota de responsabilidad.

¿Cómo detectar esa línea delgada entre enviar un mensaje motivador y sincero a uno comercial e intrusivo?

En cualquier circunstancia el comunicador debe ser empático, ponerse en los zapatos del cliente o consumidor para poder diseñar una propuesta creativa e innovadora que no colisione con lo que el público realmente espera de una marca.

Según la medición del TopFICE en más de 90 festivales del mundo, esta fue elegida la agencia de relaciones públicas del año en Perú, ¿Cómo se logró?

Desde nuestra creación en 2016, hemos basado nuestro crecimiento en la calidad de nuestros productos y servicios. Si bien inicialmente nos formamos como una compañía especializada en relaciones públicas, en poco tiempo nos convertimos en una empresa de comunicación integral, de la mano de un equipo joven con experiencia y gran capacidad de innovación, que nos ha posicionado como una de las mejores agencias de comunicación a nivel internacional.

¿Cuál es el factor diferenciador de Orange 360?

·Nuestra propuesta de valor radica en conocer al máximo el negocio del cliente, su necesidad y su cultura, mixeando exitosamente técnicas y herramientas off y online que brinden resultados medibles, tangibles y auditables. Asimismo, nuestra filosofía de trabajo se cimenta sobre tres pilares fundamentales: creamos ideas que se transforman en las mejores soluciones de comunicación para el logro de los objetivos de los clientes, diseñamos planes y estrategias innovadoras y disruptivas que permiten generar alto valor; y ejecutamos acciones de manera eficiente e íntegra y las convertimos en resultados exitosos.

¿Se trata de una agencia 360 full services o de relaciones públicas?

Si bien inicialmente Orange 360 se formó como una compañía especializada en relaciones públicas, en poco tiempo, nos convertimos en una empresa de comunicación integral. Apenas un año después de nuestra creación, en 2017, los resultados de las campañas de comunicación que hemos realizado, empezaron a triunfar en múltiples premiaciones de la industria de las comunicaciones a nivel internacional, logrando en menos de cuatro años más de 40 reconocimientos y casi 70 nominaciones en festivales.

A la fecha, hemos atendido a más de 150 empresas y marcas líderes en el mercado a nivel nacional e internacional. Si bien nuestro headquarter se encuentra en Lima, contamos con presencia en Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, República Dominicana, Miami y Quito dónde venimos desarrollando distintas campañas de comunicación. Y brindamos soluciones de comunicación diseñadas por nuestras divisiones de Creatividad, Estrategia y Consultoría, Innovación Digital y Producción, las cuales brindan los siguientes productos y servicios:

¿Cómo se han reinventado en esta coyuntura?

Recientemente hemos realizado una importante inversión para la implementación de Orange 360 Studio, un set equipado para realizaciones audiovisuales, streamings, laboratorio de audio, entre otros servicios orientados al segmento publicitario y corporativo.

En corto:

Orange 360 ha ganado los PRWEEK Global AWARDS, de los SABRE GLOBAL AWARDS, los SABRE LATAM AWARDS durante 2018, 2019 y 2020 y los IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 2017, 2018 ,2019 y 2020, uno de los premios más importantes de las comunicaciones y relaciones públicas del mundo. Además, en los últimos años hemos obtenido premios mundiales como Cannes Lion, Ojo de Iberoamérica y diversos Premios EFFIE, Winna y Anda.