Once de las grandes urbes del mundo con más probabilidades de quedarse sin agua potable

FOTO 8 | Ciudad de México. La escasez de agua no es nada nuevo para muchos de los 21 millones de habitantes en la Ciudad de México.

Uno de cada cinco reciben apenas unas horas de agua del grifo y 20% tienen agua corriente durante sólo parte del día.

La ciudad importa hasta 40% de su agua de fuentes distantes pero no cuenta con la infraestructura para el reciclaje de agua desperdiciada.

La pérdida de agua debido a problemas en el sistema de tuberías se estima en 40%.

De entre todas las ciudades del mundo, la capital británica no es la primera que se viene a la mente cuando se piensa en la escasez de agua.

La realidad es otra: con unas precipitaciones anuales de unos 600 mm (menos que París y sólo la mitad de Nueva York) Londres toma 80% de su agua para el consumo de los ríos.

La autoridad administrativa del Gran Londres dice que la ciudad está llegando casi al límite de su capacidad y probablemente tendrá problemas de suministro para 2025 y "seria escasez" para 2040.

Parece que el veto a las mangueras se volverá más común en un futuro, en Londres.