Obra de Modigliani de US$ 150 millones sería mejor venta del 2018

El multimillonario irlandés John Magnier está vendiendo un desnudo de Amedeo Modigliani avaluado en US$ 150 millones, el precio más alto de cualquier obra de arte en subasta esta temporada, según fuentes con conocimiento del proceso.

La obra "Nu couché" (sur le côté gauche; Desnudo acostado sobre el lado izquierdo) de 1917 muestra una mujer desnuda recostada de lado que muestra la espalda, con una pierna doblada y que mira calmadamente por encima del hombro al espectador, una postura casi idéntica a la de "La gran odalisca" que Ingres pintó un siglo antes. La pieza, que anteriormente pertenecía al magnate de los casinos Steve Wynn, será la estrella de la venta de arte moderno e impresionista de Sotheby’s el 14 de mayo en Nueva York.

Se prevé que la temporada de subastas de mayo sea la más grande de la historia, impulsada por la oferta de Christie’s de un tesoro de obras maestras del patrimonio de David Rockefeller. La categoría más alta del mercado del arte ha tenido mucho éxito, con ventas mundiales de arte que alcanzaron los US$ 63,700 millones en el 2017, un 12% más que el año anterior. "Salvador del Mundo" de Leonardo da Vinci recaudó US$ 450.3 millones en noviembre, la obra más cara que se haya vendido en la historia.

"Esta es una de las pinturas modernas más importantes en manos privadas", dijo Simon Shaw, codirector de arte impresionista y moderno de Sotheby’s, acerca del Modigliani. "La escala, el poder, la sutileza, el buen nivel de acabado, es algo en lo que realmente se volcó. Lo estaba pintando como una obra maestra".

Tate Modern

Si la pintura le parece familiar, eso se debe a que se pegaron imágenes de ella durante meses en Londres. Fue la portada de la exposición del Tate Modern de los 12 desnudos del artista, la que se realizó del 23 de noviembre al 2 de abril.

Magnier, de 70 años, compró el desnudo por US$ 26.9 millones en Christie’s en el 2003 cuando fue vendido por Wynn, dijeron fuentes cercanas al proceso, quienes solicitaron que su nombre se mantuviera en reserva debido a que la información es privada.

Sotheby’s y Magnier declinaron referirse a la identidad del vendedor.

Magnier es propietario de Coolmore Stud, el mayor criadero mundial de caballos pura sangre y su esposa Susan es copropietaria de un potro de 3 años de edad, apropiadamente llamado Amedeo Modigliani. Con granjas en Irlanda, Australia y EE.UU., Coolmore y su instalación de entrenamiento, Ballydoyle, han producido cientos de ganadores de las principales carreras del mundo.

La operación también posee alrededor de 48 sementales, cuyas tarifas oscilan entre US$ 7,500 y US$ 125,000. Las tarifas para American Pharoah, ganador de la Triple Corona, no se han revelado. Coolmore adquirió los derechos de reproducción por US$ 13.8 millones, informó el New York Times en el 2015.

Oferta irrevocable

Sotheby’s dijo que le ofreció al vendedor una garantía y encontró un cliente que la respalde con una oferta irrevocable que garantiza que se venda.

Al igual que muchas consignaciones importantes para mayo, el trabajo se está presentando en Hong Kong, dijo Sotheby’s. Christie’s estrenó lo más destacado de la colección Rockefeller en Hong Kong en noviembre.

Otro desnudo de Modigliani se vendió por un récord de US$ 170.4 millones el 2015 en Christie’s. Su comprador fue el Long Museum de China, fundado por el multimillonario Liu Yiqian.