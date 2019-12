Un gol en el tiempo de descuento le dio la victoria a Alianza Lima sobre Sporting Cristal en la primera semifinal de la Liga 1.

Pero la alegría de los blanquiazules no está asegurada. Este miércoles se juega el partido de vuelta, donde se conocerá finalmente quién será el rival de Binacional en la final del fútbol peruano.

Pero más allá de la gloria deportiva, hay en juego motivaciones económicas detrás de estos encuentros.

Por el segundo cupo

Una de las razones para llegar a la final de la Liga 1 son los millonarios premios que los clubes reciben por clasificar a la Copa Libertadores. Y es que el año pasado, el campeonato sudamericano repartió US$ 211 millones entre todos los participantes.

En total, Perú dispone de cuatro cupos para disputar este torneo. Los dos primeros (el campeón y subcampeón peruano), recibirán como mínimo US$ 3 millones por acceder directamente a la fase de grupos (US$ 1 millón por cada partido de local), según los montos entregados este año por la Conmebol.

De los cuatro equipos peruanos, Binacional es el único que tiene este monto asegurado hasta ahora.

En ese sentido, el encuentro Cristal versus Alianza definirá cuál es la escuadra que se hará con el segundo cupo a la Libertadores y, por ende, con los US$ 3 millones de premio.

El que pierda este miércoles no se queda con las manos vacías. Podrá disputar la fase dos de la Copa Libertadores, en partidos de ida y vuelta, donde recibiría US$ 500,000.

En cuanto a Universitario, dueño del cupo cuatro, solo accedió a la fase uno, que paga US$ 350,000 al local.

Premios nacionales

De acuerdo a Hugo Duthurburu, actual presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), hasta hace tres o cuatro años, el consorcio televisivo repartía incentivos económicos al campeón y subcampeón del Torneo Descentralizado.

El ejecutivo indica que esos montos variaban año tras año. Podían estar entre los S/ 250,000 y los S/ 500,000.

En comunicación con Gestión, dijo desconocer si este año la Liga 1 otorgará premios a los finalistas.

En el caso de las apuestas, las cifras favorecen el empate y, en menor medida, al club blanquiazul (ver tabla).

En Corto

El caso Quevedo. Kevin Quevedo, la estrella de Alianza Lima, termina contrato con su club este mes. Hasta ahora, todo parece indicar que no renovará. En ese caso, el jugador pasa a ser agente libre. “Significa que no tiene que pagarle nada a Alianza Lima por irse a jugar a otro lado”, explica Eduardo Flores, director de Toque Fino. Esto no solo incrementaría las ganancias del jugador, sino que hace perder un porcentaje de la venta al club, que a mitad de año no pudo convencerlo de renovar.