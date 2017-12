Obama supera a Trump como persona más admirada

Donald Trump puede ser el actual presidente, pero en términos de quién es la persona que los estadounidenses más admiran, su predecesor y a quien venció en las elecciones de 2016 encabezan la lista.



Barack Obama superó a su sucesor como el hombre más admirado en 2017, según una encuesta de Gallup, lo que representa la primera vez desde 2008 que un presidente en ejercicio no obtiene el galardón anual. Hillary Clinton, mientras tanto, es la mujer que los estadounidenses más admiran por decimosexto año consecutivo.



Fue una carrera reñida. 17% de los encuestados nombraron a Obama como el hombre que más admiran, frente al 14% para Trump. Para sorpresa de todos, hubo una amplia división partidista, con 35% de los republicanos diciendo que Trump era el hombre más admirado del año, mientras que el 39% de los demócratas se inclinó por Obama.



"La impopularidad de Trump le impide ganar la distinción más admirada", escribió Jeffrey Jones de Gallup. "El presidente en ejercicio es el ganador habitual, ya que es posiblemente la figura más destacada del país, pero cuando el presidente no es popular, otros hombres conocidos y queridos han sido los primeros en terminar".



Otros que recibieron votos como el hombre más admirado este año incluyen al Papa Francisco, Billy Graham, John McCain, Elon Musk, Jeff Bezos, y el Dalai Lama.



Clinton, quien ganó el voto popular nacional durante las elecciones presidenciales de 2016 por alrededor de 2.9 millones de votos, pero perdió en el más importante Colegio Electoral frente a Trump, venció en la encuesta a la ex primera dama Michelle Obama 9% a 7%.



Clinton ha sido nombrada "más admirada" que cualquier otra mujer u hombre en la historia de las encuestas de Gallup, 22 veces en total, pero su participación en el voto alcanzó su punto más bajo en 15 años. Otras mujeres en la lista más admirada incluyen a Oprah Winfrey, Elizabeth Warren, Angela Merkel, la reina de Gran Bretaña Elizabeth II y la Primera Dama actual Melania Trump.



Clinton "sigue siendo posiblemente más prominente que otros contendientes", escribió Jones en una publicación de blog que anunciaba los resultados.



"Sin embargo, retener esa estatura puede ser más desafiante en los próximos años ante el probable fin de su carrera política", dijo.



La encuesta encontró otro punto oscuro para una de las familias políticas más prominentes de Estados Unidos: el ex presidente Bill Clinton, quien encabezó la lista mientras estuvo en el cargo entre 1993 y 2000, cayó del top 10 por primera vez en más de 25 años.