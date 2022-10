Todos ellos participaron de la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas representando al Perú y trajeron medallas gracias a su desempeño.

Joaquín o cómo ver más allá de las cifras

Por segundo año consecutivo, Joaquín Guerra, joven de 17 años del colegio Saco Oliveros se llevó una presea dorada. De esa forma, el adolescente repite la hazaña que consiguió en Costa Rica el 2021.

“Es un entrenamiento constante. Todo el tiempo necesario y en el tiempo libre”, afirma. Joaquín empezó a prepararse para participar en este tipo de concursos desde que estaba en sexto de primaria. “En promedio estudio seis horas al día”, dice el bicampeón, que comenzó a interesarse por los números cuando se dio cuenta de que estos le permitían explicar algunas cosas que al inicio parecía que no tenían sentido.

Ahora, la siguiente meta de este estudiante es ingresar a una universidad en 2023, posiblemente para seguir la carrera de Matemática. “Es una materia que siempre va a ser difícil, pero deja de verse como tal cuando te das cuenta de que solo intenta describir el mundo”.

Joaquín Guerra

Flor, la tejedora de números

Flor Luna tiene experiencia en este tipo de concursos, al punto de haber participado en al menos ocho de ellos a nivel internacional. “Este año logré un bronce en la Olimpiada Internacional de Matemática, que es la más importante”, señala. En la edición Iberoamericana, donde participaron más de 20 países, Flor regreso al Perú con una medalla de plata.

Flor no miente al decir que se divierte con los números y asegura que desde cuarto de primaria empezó a participar en concursos. “Regularmente, practico unas ocho horas al día antes de un certamen”, comenta sobre estos eventos en los que a los estudiantes los ponen a pruebas en álgebra, teoría de números, combinatoria y geometría.

Flor quiere seguir jugando con números y ya se prepara para postular a la Universidad de Cambridge en la carrera de Matemática. En su tiempo libre, le gusta practicar natación y también tejer. Pero en todo lo que hace Flor hay algo matemático que da vueltas en su mente. “En los tejidos, todos son patrones. Uno puede combinarlos y hacerlos funcionar a su manera”, dice.

Flor Luna

Diego, de alumno a profesor

Para Diego Coronado es la segunda vez participando en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática. La primera se llevó un oro y en esta segunda ocasión consiguió una de plata. Pero Diego, de 17 años, no se amilana y va por más.

“Lo más difícil empieza al tener que enfrentarte a un montón de estudiantes del Perú. Luego que pasas esos exámenes, recién pasas a la Olimpiada a competir con chicos de otros países con mucha experiencia”, detalla.

Diego ya acabó el colegio y también se encuentra preparándose para conseguir una beca en Cambridge University. Mientras tanto, ayuda a otros chicos menores que él a mejorar sus habilidades con los números y que puedan rendir en el mismo concurso.

Diego Coronado

Juan, sobre todo un alma adolescente

Juan Tasayco también obtuvo una medalla de oro en este concurso. Lo hizo, además, con un resultado perfecto, es decir, con una resolución de los ejercicios sin ningún error.

Oriundo de Chincha, Juan estudia en el colegio Prolog de Villa María del Triunfo. “A los 4 años mis padres me llevaron a un concurso y ya no he parado. Desde entonces he entrenado mucho, descubriendo cada vez lo hermosa que es la matemática”, afirma.

A diferencia de sus compañeros, Juan no optará por esta materia como carrera, sino que piensa dedicarse a la medicina una vez que termine el último año de secundaria. Pero no todo es estudio. Juan es seguidor de Blackpink, una banda de k-pop y conversar con sus amigos. “El hecho de estar en un grupo de matemática no afecta mi alma adolescente”, aclara.

Juan Tasayco

EN CORTO:

El certamen se realizó desde el 26 de setiembre al 1 de octubre en Bogotá, Colombia. La Olimpiada Iberoamericana de Matemática (OIM) es una competencia que se organiza anualmente de acuerdo a la selección de países que conforman la región y nació en 1985 gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.