Un nuevo sistema más allá de las bitcoin: IOTA

Las criptomonedas han buscado, quizá sin intención, la forma de erradicar el uso del papel para las transacciones comerciales.

Sin embargo, ahora existen otros sistemas que podrían emplazar al uso de las criptomonedas .

En la economía digital los negocios son cada vez más rápidos. Ahora no solo se busca automatizar las cosas sino hacerlas independientes.

Así, ahora las nuevas tendencias buscan darle a las cosas “una billetera digital”. Esto significa que, por ejemplo, un carro pueda pagar inmediatamente un estacionamiento o un peaje.

Este nuevo sistema para las transacciones comerciales es la startup IOTA.

Esto permite que no se use el “blockchain” sino que las operaciones sean inmediatas, no por bloques. Además, evitaría el uso de impuestos para las transacciones. Con esto se podrían hacer micropagos, como de céntimos.

En el vídeo puede conocer más detalles tanto de sus beneficios como de sus riesgos.