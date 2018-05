Nuevo fracaso de 'Star Wars' en China desconcierta a Disney

El parque temático de Walt Disney Co. en Shanghái atrae millones y algunas de sus películas han encabezado las ventas de taquilla en China. Sin embargo, una de sus franquicias más lucrativas sigue siendo un fracaso en el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo.

" Han Solo: Una Historia de Star Wars" se estrenó en China durante el fin de semana con aproximadamente US$ 10.1 millones en ventas de taquilla, por debajo de dos películas que ni siquiera se estrenaban, según Disney y Box Office Mojo.

La comedia romántica local " How Long Will I Love You" encabezó la lista después de reunir US$ 37 millones en su fin de semana de estreno.

El éxito de superhéroes de Marvel, de Disney "Avengers: Infinity War" quedó en segundo lugar para el período del 24 al 27 de mayo, semanas después de su lanzamiento, que recaudó US$ 191 millones, según muestran los datos en el sitio web de Box Office Mojo.

China, que a este ritmo superará a EE.UU. en ventas de entradas de cine para el 2020, es un importante mercado para las películas de Hollywood, incluyendo algunas franquicias como "Rápido y Furioso", de Universal Pictures, que en algunas oportunidades ha generado más ingresos en el país que en Norteamérica.

Esa es una de las razones por las que Disney sigue impulsando la serie " Star Wars" en el país, donde "Solo" logró un inusual lanzamiento simultáneo con Norteamérica, a pesar de que carece de la familiaridad adquirida en EE.UU. gracias a décadas de secuelas y precuelas desde su estreno en 1977.

Grace Jiang, una oficinista de 30 años de Shanghái, dijo que probó suerte con "Solo" basándose en la reputación de la franquicia, pero casi se quedó dormida a la mitad de la película.

"Los planetas y los monstruos se sienten raros", dijo en un cine en el distrito de Yangpu, en el norte de Shanghái. "Tal vez sean diferencias culturales o algo así; en general, no se ajusta a mi gusto".

El lanzamiento de "Solo" también registró decepcionantes ventas el fin de semana en EE.UU. y Canadá, una inusual caída para un estudio de cine que ha dominado la taquilla durante casi tres años con aventuras entregadas en series.

La película recaudó US$ 83.3 millones en los teatros estadounidenses y canadienses durante los primeros tres días del fin de semana del Día de los Caídos en EE.UU., lo que se compara con la estimación de US$ 108 millones de Box Office Mojo.

En China, la entrega anterior de la saga de Disney, "Los Últimos Jedi", también fue superada por una comedia romántica local, "The Ex-File 3: Return of the Exes", de Huayi Brothers Media Corp.

La entrega "Rogue One" de la saga recaudó US$ 30 millones en su lanzamiento, quedando fuera de los 100 mejores estrenos de películas, de acuerdo con Box Office Mojo, mientras que "El Despertar de la Fuerza" ocupó el lugar número 41 en esa lista en ese momento.