Nueva tierra de Disney llevará a visitantes a Star Wars

El mundo de Star Wars llega de una galaxia muy, muy lejana para convertirse en la tierra temática más grande jamás creada en un parque de Disney.

“Star Wars: Galaxy's Edge” es una aventura por el mugriento planeta Batuu donde los visitantes podrán construir sus propios androides y sables de luz, interactuar con extraterrestres y subir a la cabina de un enorme Halcón Milenario, donde descubrirán su misión y se involucrarán en una trifulca con un Caza TIE.

El amplio terreno de 5.6 hectáreas (14 acres) se ubica en un mundo remoto en la más reciente trilogía de "Star Wars", así que no esperen ver a Luke Skywalker ni a Darth Vader. Pero algunos rostros familiares como Rey, Finn, Kylo Ren y el favorito de los fans, Chewbacca, serán parte de las aventuras mientras los visitantes exploran este mundo de inmersión.

Galaxy's Edge abrirá este verano boreal en el Disneyland Resort en Anaheim, California, y luego en el otoño en los Hollywood Studios de Disney en Orlando, Florida.

Las tierras en ambos parques son casi idénticas y ofrecen una mezcla de puestos de comercio, una cantina e incluso un área arbolada donde luchadores de la Resistencia han montado un campamento. La entrada está incluida en el boleto del parque, pero crear un sable de luz o comprar un androide modelado en R2-D2 o BB-8 tiene un costo adicional.

El presidente de Walt Disney Parks and Resorts, Bob Chapek, dijo que quienes visiten Galaxy's Edge tendrán interacciones continuas con personajes y elementos de Star Wars, sean los Stormtroopers vociferando órdenes o la animada música de una cantina sucia que sí, sirve alcohol con tema de Star Wars.

"No pensarás que estás en un parque temático", dijo Chapek. "Cada miembro del elenco actuará como su personaje, la comida y la bebida y el lenguaje serán los de la historia. La mercancía en las tiendas no estará en cajas que digan Disney en ellas. Es muy, muy, muy de inmersión".

En una visita entre bambalinas, los funcionarios del parque llevaron a The Associated Press en un recorrido por Batuu, una región inexplorada de árboles frondosos y capiteles. La tierra también está llena de contrabandistas y comerciantes que esperan evitar la Primera Orden, sucesora del malvado Imperio Galáctico.

Galaxy's Edge aún está en construcción, pero sus edificios, tiendas y principales atracciones están listas. Ahora el foco está en los "detalles estéticos y asegurar que el equipo funcione apropiadamente", dijo John Larena, director creativo ejecutivo de Walt Disney Imagineering.

Aquí algunos elementos clave de esta tierra temática:

HALCÓN MILENARIO Y CONTRABANDISTAS

Las oportunidades de selfies abundarán dentro y fuera del "pedazo de chatarra más rápido de la galaxia". La nave, que mide más de 30 metros (más de 100 pies), es una réplica exacta de la que aparece en las películas.

Dentro de la cabina, un equipo de seis personas opera la nave durante una experiencia interactiva que, como en el cine, será un poco turbulenta. Un encuentro con luchadores de la Primera Orden pondrá a los visitantes en el papel de pilotos, artilleros o ingenieros de vuelo para asegurar que completen su misión.

Mientras otros aguardan su turno, podrán caminar por los pasillos del Halcón o esperar en el área donde R2-D2 jugó con Chewbacca una ronda de Dejarik, una especie de ajedrez holográfico, en la película original.

EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA

Aquí es donde empieza la acción. En una nave espacial tamaño estándar, los visitantes hacen de nuevos reclutas de la Resistencia y se van en un viaje. Un holograma de Rey les dará un mensaje antes que suban a sus naves y despeguen de Batuu hacia la órbita.

Pero la nave enfrentará problemas: será interceptada por un Destructor Imperial cercano y eso llevará a una batalla culminante contra militares de la Primera Orden.

"Les gritarán", dijo Larena. "Puede que les digan 'Circulen, circulen. Están detenidos".

Los visitantes de la Resistancia serán encerrados en una celda donde podrían encontrarse con Kylo Ren.

"Tendrán que descubrir la manera de salir de la nave", dijo Larena. "Siempre hay una salida".

TALLER DE SABLES

Aun cuando Skywalker, Vader y Yoda no aparecerán en Galaxy's Edge, sus sables de luz sí estarán. Los visitantes podrán adquirir sus populares armas o construir las suyas propias, pero a un alto costo: el precio por una empuñadura es de unos US$ 109 y el de la espada de unos US$ 49, según el tipo.

Los funcionarios del parque dicen que entienden que los visitantes quieran disfrutar de sus nuevos sables de luz, pero piden que los mantengan guardados cuando suban a atracciones o estén en medio de multitudes por la seguridad de los demás.

ALMACÉN DE ANDROIDES

¿Quién no quisiera tener su propio R2?

Los visitantes -por un precio no revelado- podrán comprar un androide prefabricado o construir uno en los colores de su preferencia seleccionando las piezas de una cinta transportadora. No solo son bonitos. Los oficiales del parque dicen que los androides podrán ser controlados por los visitantes.

SABOR A STAR WARS

No habrá pollo en Galaxy's Edge; será Tip Yip. Y el pan de maíz será azul, la salsa espesa verde y la coliflor anaranjada.

Gran parte de la comida se hará a base de plantas, como puré de papas no lácteo y albóndigas de carne veganas.

LA CANTINA DE OGA

Mientras el parlanchín DJ R-3X pondrá la música, los camareros servirán las bebidas.

La cantina será el primer lugar que sirva alcohol al público general en Disneyland en sus más de 60 años de historia. Es el sitio para ir a relajarse, pero los oficiales dicen que es conocido por tener a algunos de los personajes más vergonzosos de la galaxia.

Y sí, los androides serán bienvenidos.

JUEGO EN APLICACION MOVIL DE PARQUES DISNEY

Galaxy's Edge será la primera tierra en un parque de Disney que incluirá una aplicación. La misma ayudará a traducir lenguajes de Star Wars y escanear cajas para descubrir lo que contienen. También puede ser usada para interactuar con androides, pantallas, puertas y bebederos.