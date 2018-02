(EFE).- "Solo", la nueva cinta del universo de "Star Wars" que se centrará en la juventud del carismático personaje de Han Solo, estrenó hoy su primer avance ("teaser") de cara a su lanzamiento en los cines, que tendrá lugar el próximo 25 de mayo.

Bajo el nombre completo "Solo: A Star Wars Story", este filme desveló algunas imágenes el domingo en un breve anuncio televisivo durante la Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL), pero fue hoy cuando Disney y Lucasfilm estrenaron un clip de un minuto y cuarenta y cinco segundos de duración con más detalles sobre la trama y los personajes.

"Voy a ser piloto, el mejor de la galaxia", dice un joven Han Solo (Alden Ehrenreich) en un vídeo en el que también aparecen otros personajes ya conocidos por los fans de "Star Wars" como Lando Calrissian (Donald Glover) y Chewbacca.

Alden Ehrenreich se encargará de dar vida al rol que hizo famoso Harrison Ford en las cintas originales de "Star Wars", y estará acompañado en el reparto de "Solo" por Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge y Paul Bettany.

"Solo", emplazada en un tiempo anterior a "Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)", cuenta con un guión escrito por Lawrence Kasdan y su hijo Jon.

La producción de "Solo" ha estado rodeada de problemas y controversia después de que en junio los directores Phil Lord y Christoper Miller fueran despedidos por Lucasfilm a mitad de rodaje debido a diferencias creativas.

Ron Howard, ganador del Óscar a la mejor película y al mejor director por "A Beautiful Mind" (2001), tomó entonces las riendas de este largometraje que será el segundo derivado de la trama central de la saga ideada por George Lucas tras "Rogue One: A Star Wars Story", que se estrenó en 2016 con el protagonismo de Felicity Jones y el mexicano Diego Luna.

La última cinta de "Star Wars" que llegó a los cines fue "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi", que desde el pasado diciembre ha recaudado más de US$ 1,320 millones para convertirse en la película más taquillera en todo el mundo de las que se estrenaron en 2017.