Novak Djokovic hizo historia ayer en Wimbledon al lograr un vigésimo título del Grand Slam. Con este campeonato, el serbio iguala el récord de Roger Federer y Rafael Nadal, las otras leyendas vigentes en este deporte.

Sin embargo, no es el único récord que ha roto “Nola”. A esto hay que sumarte que es el tenista de la historia que más dinero acumula en las canchas de tenis.

El último domingo, Wimbledon le hizo ganar US$1.9 millones al vencer al italiano Matteo Berrettini (quien se llevó a casa US$1,039 millones). Cabe recordar que el premio económico de Wimbledon bajó en época de pandemia y la bolsa se redujo un 5.3% con respecto a la edición de 2019. No obstante, sí aumentó la dotación hasta los cuartos.

En total, Djokovic tiene en su cuenta, producto de todos los torneos que ha ganado, un total de US$ 147.8 millones. En este ránking le siguen Roger Federer, con US$ 129.3 millones y el tercero es Rafael Nadal, con US$ 122.1 millones, según Marca.

¿Y qué hace Djokovic con parte del dinero que gana en las pistas de tenis? El campeón dedica parte de sus ahorros a causas benéficas vinculadas su fundación, además de ayudar a los talentos serbios dentro de la disciplina del Novak Tennis Center de Belgrado. Asimismo, Novak fue el deportista que más dinero donó el año pasado a campañas y hospitales en lucha contra la pandemia.