Acusaciones, calumnias e incluso insultos entre un bando y otro son el alimento diario en esta campaña electoral. De debate alturado, poco. En este contexto ¿qué poder tiene la palabra proferida hacia el que piensa distinto? ¿Sabemos lo que realmente decimos cuando acusamos a alguien de “terruco” o de “facho”? Y, sobre todo, ¿cómo vamos a reconciliarnos luego de habernos llamado de todo?

Marco Martos, escritor y presidente de la Academia Peruana de la Lengua, nos ofrece su impresión sobre el poder de la palabra en tiempo electoral.

El discurso político

“Soy una persona mayor y he visto elecciones desde que estaba en el colegio. He crecido viendo cómo los antagonistas se convierten en adversarios y después en enemigos. Son tres palabras del mismo campo semántico, pero que no son sinónimos”, apunta el poeta.

Martos sostiene que en su tiempo los jóvenes iban a los mítines a escuchar hablar bien, con cierta elegancia. Menciona a Fernando Belaunde y a Haya de la Torre entre los mejores oradores. “Esto no quiere decir que no hubiese agravios”, acota. Había pasquines también, pero en general las campañas electorales eran bastante mesuradas.

¿Por qué ahora el discurso político ha decaído en calidad? Marcos ensaya una respuesta. “Si pensamos en la República, quienes hicieron la Independencia fueron los criollos. Hubo grandes mayorías para quienes no cambió mucho la situación. Y cuando se fue ampliando la masa con acceso a educación, esta siguió siendo reducida”, señala.

En ese sentido, las personas que llegan a cargos públicos o que aspiran a ellos “no tienen necesariamente un dominio de la lengua estándar”. Pero también aclara: “El lado de la ponderación no tiene que ver con hablar bien o mal”.

El insulto al otro

Abunda el insulto fácil en esta campaña. En las redes sociales, por ejemplo. En este aspecto, Marcos acude a una frase de Sigmund Freud para explicarlo: “Cuando dos se insultaron, empezó la civilización”.

El escritor quiere decir que es preferible eso a resolver nuestros problemas en el campo de batalla. “Cuando hay una escalada de insultos se puede pasar a la acción. Recibir rocas virtuales no es lo mismo que recibir un golpe en la calle. El insulto es lamentable, sí, pero si uno no responde, la tensión baja”, asegura.

Pero ¿puede haber reconciliación tras habernos agraviado tanto entre peruanos? “Sí, pero las cicatrices quedan. La vida es muy corta y a veces uno se va con ese dolor de haber insultado o de haber sido insultado.

Entre fachos y terrucos

Entre los insultos lanzados de un lado a otro, “facho” y “terruco” son tal vez los más repetidos. Para Martos, ambas palabras han perdido la agresividad que contenían en el pasado. “Es muy fácil ‘terruquear’ o decirle ‘facho’ a una persona. El que lo recibe sabe que es una cosa de circunstancia política Pero si uno no dramatiza, puede salir bien librado de estos usos del lenguaje”, dice.

En el caso de “terruco”, explica que es un neologismo peruano que ahora circula por América Latina. Proviene de terrorista y en la mayoría de los casos, la persona a la que le dicen terruco sabe que no es terrorista (con las excepciones que ya conocemos).

Similar es el caso de “facho”, que proviene de fascista y a su vez de fascio (palabra italiana que significa haz). “Fascistas son los partidarios de Benito Mussolini. ¿Y qué es lo hacían ellos? Cometían crímenes, es decir, desaparecían a sus adversarios más prominentes”, añade.

A pesar de todo, el escritor mantiene el optimismo. “Esta involuntaria demora de los resultados contribuye a que en el punto más inconsciente vayamos asimilando el resultado. Ese ya todos lo sabemos, y construir un país juntos”, finaliza.

EN CORTO

Publicación. El escritor Marco Martos acaba de publicar “Castillos en el aire. Antología poética 2013-2019”, bajo la editorial Milojas. Esta publicación reúne lo mejor de los diez libros más recientes del poeta peruano, como “Vespertilio”, “Caligrafía china”, “El piano negro”, “El espíritu de los ríos”, “Piura, espejismo de eternidad”, entre otros.