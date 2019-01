Normand Barahona: “Me gusta convencer a las personas de que las decisiones que tomamos son las adecuadas”

Normand Barahona ha trabajado en una sola empresa en su vida. Su experiencia profesional ha transcurrido en Atento. “He pasado por diferentes áreas de la compañía hasta ocupar ahora el puesto de mayor responsabilidad”, explica el gerente general. “Estoy convencido de que el primer empleo te marca y deja ver cómo será tu estilo de liderazgo a futuro”, añade.

- ¿Cómo dirige a su equipo?

Siendo comunicativo y participativo. Creo que el mejor aporte se construye con diferentes puntos de vista. Y esa es la manera en que yo me siento más cómodo.

- ¿Es fácil estar de acuerdo?

Me gusta abordar los temas complejos y convencer a las personas de que las decisiones que tomemos son las adecuadas. No se trata de imposición, sino de convencimiento.

- ¿Cuándo decidió ser gerente general?

Después de 5 años, pensé que era una compañía en la que podía quedarme y en la que me gustaría tener el cargo más alto. Se convirtió en anhelo y siempre me esforcé hasta que tuve la oportunidad.

- ¿Cuál es la clave para ascender?

Ser comprometido y dar más de lo que te piden como definición de tu trabajo. Poner buena onda y respeto. Cuando las competencias profesionales son las mismas, la diferencia para tener oportunidad de crecimiento es la personalidad.

- ¿Qué tan importante son los estudios?

No son irrelevantes, pero la actitud y las ganas que uno pone son lo más importante para generar una línea de carrera dentro de la compañía.

- ¿Cuál es la peor crítica que ha recibido?

Hace algunos años, me dolió que dijeran que estaba en mi zona de confort. Que hacía siempre lo mismo y así no iba a llegar a ninguna parte. Me afectó, pero me ayudó a tomar más riesgos y crecer mucho.

- ¿Cuáles son sus hobbies?

Entrenar en las mañanas. La música también me gusta muchísimo. Toco la guitarra y disfruto mucho del rock, así que dedico bastante tiempo a buscar grupos, los más desconocidos posibles.

- ¿Qué grupos recomendaría escuchar?

Se viene el concierto de los Arctic Monkeys y el de Courtney Barnett. Van a estar superbuenos.

- ¿Cuándo aprendió a tocar guitarra?

Hace 25 años. Por momentos lo he dejado, como cuando nació mi hijo. De vez en cuando retomo y es como una válvula de escape.

- ¿Soñó con tener una banda propia?

A los 15 años, mi única intención era ser músico de rock. De hecho, entré a la universidad para buscar a los compañeros de la banda de rock que me hiciera famoso.

- ¿Por qué abandonó ese sueño?

Hay que saber darse cuenta de que en algunas cosas podemos no ser tan buenos. Con la guitarra no iba a llegar muy lejos, pero toqué en bandas.

- ¿Qué lección le deja la música?

La música es disciplina. Hay personas con talento natural, pero quienes no, como yo, tienen que practicar mucho. Y puedes llegar tan lejos como quieras en la medida que le dediques esfuerzo.

- A sus 40 años, ¿se siente más millennial o generación X?

Me escapé por un par de años, pero me siento millennial. Sinceramente, categorizar a las generaciones genera más diferencias y no hay tantas como queremos creer.

- ¿Por ejemplo?

Varias compañías ofrecemos flexibilidad de horarios y espacios de trabajos, pero son cosas que no solo valora el millennial. Otras generaciones prefieren escoger a qué hora quieren trabajar, prefieren trabajar un día en casa y otro aquí.

- ¿Cuál es el peor consejo que ha recibido en su carrera?

Que no siempre es bueno ser tú mismo. Y en determinadas circunstancias deberías esconder tu personalidad para que te vaya bien. O que si no había afinidad con una persona o algo no te parecía bien, te quedaras callado, no opinaras. Pero creo que si te respetan, se considera lo que eres, piensas y dices.