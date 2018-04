Las norias más espectaculares del mundo

- / -

FOTO 11 | 11. Deno’s Wonder Wheel (Coney Island) Inaugurada el 28 de mayo de 1920, se trata de una las norias más antiguas de Estados Unidos. De hecho, en 1989 fue designada como monumento histórico del Estado de Nueva York. La Deno’s Wonder Wheel está ubicada en el muelle de Coney Island y más de 40 millones de personas se han dado una vuelta en ella. Desde sus 45 metros de altura (más o menos, la de un edificio de 15 plantas) se puede intuir el 'skyline' de Manhattan. Antes de subir, hay que tomar una decisión: de sus 24 cabinas, las rojas y azules se balancean, pero las ocho blancas no. Un viaje cuesta ocho dólares y hay que tener en cuenta que la noria cierra entre los meses de noviembre y marzo. (Foto: ULYSSES AGE)